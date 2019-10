Correa poprvé od nehody veřejně promluvil

Juan Manuel Correa poprvé od těžké nehody ve Spa veřejně promluvil. V průběhu pěti týdnů od nehody prodělal ARDS (syndrom akutní dechové tísně), kvůli kterému byl dva týdny v umělém spánku. Poté absolvoval sedmnáctihodinovou operaci nohy. Lékařům se ji podařilo zatím zachránit. Přesto jezdce českého týmu čeká ještě dlouhá léčba.

„Od nehody to bylo velmi drsných pět týdnů,“ řekl Correa na videu na Instagramu. „Ještě jsem to neřekl veřejně, ale chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast rodině Huberta. Byl to velký šok pro každého, že došlo k takovéto nehodě. Dokud se to nestane, tak vás nikdy nenapadne, že se něco takového může stát, a zejména ne tobě.“

„Jsem vděčný, že jsem tady, i když mám dlouhou cestu k uzdravení a je stále nejisté, jestli se někdy zotavím na 100 %. Jsem vděčný za život a lidem, kteří se mnou v uplynulých pěti týdnech byli.“

„Jsem velmi vděčný své rodině za podporu v posledních několik týdnech. Bez nich bych to nezvládl.“

„Změnilo to můj život, způsob, jakým vidím věci, způsob, jakým přemýšlím o životě a obecně o všem.“