Correa: Návrat na konkurenceschopnou úroveň byl těžší, než jsem čekal

Juan Manuel Correa si s F1sport povídal o svém návratu k závodění

Když se stala ta hrozná nehoda ve Spa 2019, ve které přišel o život Anthonie Hubert a Juan Manuel Correa se těžce zranil, přičemž mu hrozila i amputace nohou, málokdo čekal, že Juana jednoho dne budeme vídat zpět v paddocku F2.

Ale on hned od začátku tvrdě pracoval na své rekonvalescenci. A již v sezóně 2021 se byl schopný vrátil alespoň do šampionátu FIA formule 3.

„Myslím, že nejtěžší část na tom byla vrátit se do šampionátu na tak vysoké úrovni a s tak velkou konkurencí, jako je formule 3,“ řekl pro F1sport.

„Myslím, že jsem podcenil, kolik práce budu muset udělat, abych se vrátil na konkurenceschopnou úroveň, a zároveň to zkombinoval s mým zraněním a rekonvalescencí, kterou jsem procházel. Takže do toho růst jako jezdec bylo velmi obtížné. Celý můj návrat byl tedy docela náročný. A do teď stále tvrdě pracuji, abych se dostal zpět na vyšší level a byl konkurenceschopný. Protože toto je jeden z šampionátů, který má nejsilnější konkurenci na světě.“

Po svém návratu strávil ve formuli 3 celkem dvě sezóny. A ač jezdil za špičkovou stáj ART, výraznějšími výsledky se neblýskl. Až v Zandvoortu na konci minulé sezóny dokázal dojet jako druhý.

„Abych pravdu řekl, nejsem se svým působením ve formuli 3 příliš spokojen. Spokojen jsem byl s mým růstem, tím kolik jsem se toho za ty dva roky naučil a mým přístupem. Ale celkově jsem si přál lepší výkony a výsledky. Rád bych získal více pódií a nějaké vítězství v závodě. Ale to se nestalo. Takže ze svého působení ve formuli 3 mám smíšené pocity. Ale vůz F3 nikdy nebyl vozem, který bych si užíval řídit. Lépe se cítím ve voze F2, což je teď pro mě další krok. Takže formuli 3 už nechávám minulostí.“

Další velký krok se tak americkému pilotovi povedl, když na konci minulého roku podepsal smlouvu s týmem VAR a na stálo se tak přesunul zpět do formule 2.

„Jsem šťastný a velmi vděčný, že mám příležitost tady být. Dostat se do formule 2 je totiž velmi obtížné. Z celého světa zde může jezdit pouze 22 závodníků, a mnoho z nich snilo dlouhou dobu o tom, že tady jednou budou. Takže to neberu jako samozřejmost, chci dělat svou práci co nejlépe budu moci, zlepšovat se a růst jako jezdec. A výsledky přijdou. Pokud ne, nejsou to hlavní, na co se teď soustředím, více se soustředím na sebe. Takže se na to těším.“

Ještě než Juan nastoupil do sezóny 2023, stihl s týmem Van Amersfoort Racing odjet ve formuli 2 finálový závod loňské sezóny v Abú Zabí.

„Bylo to velmi užitečné. Získal jsem představu, jak vypadá závodní víkend, jaký má harmonogram a jaký je jeho rytmus. Co se týče získávání zkušeností s jezděním, nebylo to až tak užitečné, protože když se dostanete k závodění a máte jednu sadu pneumatik pro trénink, kvalifikaci a pak závod, tak nemáte až tak šanci objevovat limity auta. Jen se snažíte získat co nejvíce z toho, co máte. Ale bylo zábavné to dělat.“

Po fyzické stránce se prý dnes už Correa cítí výborně, tedy jen pokud sedí v autě.

„Myslím, že v autě už jsem stoprocentní. Ale mimo auto mám stále ještě hodně omezení, většinu času pociťuji nějakou bolest, kterou musím zvládnout. Ale v autě se cítím jako normální závodník.“

Pro svůj návrat do formule 2 si vybral stáj Van Amersfoort Racing, což pro každého pilota může být trochu riskantní volba, protože tým je ve formuli 2 od sezóny 2022 a sám se stále učí.

„Zatím to jde velmi dobře. Jsem rád, že mohu působit v tomto týmu. Způsob, jakým pracují je efektivní, jasný a je vidět jich pokrok. Tým se učí růst stejně jako já. To je pěkné a myslím, že naše cíle jsou stejné a já jsem rád, že tu mohu s nimi být.“

Formule 2 ovšem není jediný šampionát, kde Juan působí. Již od loňské sezóny si pohrává i s vytrvalostními závody. Loni si s týmem Prema vyzkoušel několik závodních víkendů v ELMS a letos s nimi jde rovnou do WEC.

„Dostal jsem příležitost jít do WEC s Premou. Již loni jsem si velmi užil, když jsem s nimi závodil v šampionátu ELMS, kde jsem odjel dva závodní víkendy. Je to úplně něco jiného než ve formuli 2, takže v tom nevidím rozpor. Jen chci jezdit co nejvíce mohu. Pro mě to znamená další čas v autě a je to tedy pro mě dobrá příležitost.“

Pilot VAR se ve své první sezóně po návratu chce kromě výsledků soustředit na svůj růst a pochopení, jak to nyní v šampionátu funguje.

„Za cíl si dávám skončit sezónu na vyšším levelu, než na jakém jsem ji začal. Doufám, že budu moci bojovat o pódiová umístnění a sbírat hodně bodů. Budu růst společně s týmem a učit se, jak pneumatiky a auto v tomto šampionátu fungují.“