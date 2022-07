Colton Herta odjel v Portimão s McLarenem 162 kol. Jak porovnal vozy IndyCar a F1?

Americký pilot závodí od roku 2019 v IndyCar, kde vyhrál sedm závodů. V poslední době je spojován s McLarenem, za který by v budoucnu mohl jezdit ve formuli 1 – stalo by se tak ale asi nejdříve až v roce 2024.

Herta měl v uplynulých dvou dnech možnost si vyzkoušet loňský vůz McLaren MCL35M. Nová pravidla výjimečně umožňují testovat s rok starým vozem, který je samozřejmě značně odlišný od toho letošního.

Na okruhu Algarve se odjely i závody F1, takže týmy mají čerstvá data. Vloni tady byl z jezdců McLarenu nejrychlejší Lando Norris, který se dostal do Q3, ale nejrychlejší čas zajel v prostřední části kvalifikace a měl hodnotu 1:18.481.

Časy dvaadvacetiletého amerického pilota neznáme a podle něj ani nemá smysl je srovnávat.

„Je to trať, na které je tak těžké pochopit tento aspekt kvůli větru a mnoha různým faktorům,“ řekl Herta, kterého cituje Motorsport.com. „Dnes je trochu chladněji, než by bylo o závodním víkendu.“

„S časem na kolo jsem byl spokojený, ale máme trochu jiné pneumatiky, než bychom měli o závodním víkendu. A když se podíváte zpětně na citace mnoha kluků před rokem, mluvili o tom, jak moc tu fouká a jak moc to může změnit auto ze zatáčky do zatáčky.“

„Pokud jde o časy na kolo, je trochu těžké to hodnotit. Myslím, že inženýři poznají z pohledu na data, jestli jste rychlí, nebo ne.“



Foto: McLaren

Na otázku, zda si je jistý, že bude ve F1 konkurenceschopný, však Herta odpověděl: „Ano, ano... na tuto otázku nemůžete říct ne, jinak byste nebyl profesionálním jezdcem. Takže ano, myslím si, že jsem dostatečně rychlý.“

„Jestli mi dají za pravdu, to asi ukáže čas a já doufám, že dostanu více šancí v autě a snad to ukážu.“

V této souvislosti rodák z Kalifornie uvedl, že by měl v pozdější fázi roku zájem o první páteční trénink. Týmy musí mladým jezdcům dva tréninky v sezóně věnovat. V případě Herty se nabízí třeba texaský Austin. Jako Američan by to neměl daleko, ale především tento okruh zná – získal na něm své první vítězství v IndyCar.

„Je to určitě něco, čemu bych byl otevřený. Pokud jde o testovací dny TPC (testing previous car), nemůžete dostat nic lepšího, protože máte celou trať pro sebe, máte všechen čas uvnitř auta, který byste samozřejmě v prvním tréninku za 60 minut nedostali. Ale bylo by super si vyzkoušet vozy z roku 2022 a porovnat je s tímto autem. Takže ano, byl bych pro.“

Vůz F1 versus IndyCar

Pokud do vozu usedne někdo, kdo má zkušenosti ze světa motorsportu, ale ve voze F1 sedí poprvé, dostane obvykle otázky, aby oba světy porovnal.

„První věc přišla, když jsem vypnul omezovač rychlosti v pitlane. Všechen ten točivý moment je poměrně dost neuvěřitelný,“ řekl Herta.

„I když jste v nízkých otáčkách, pořád to táhne. To pro mě byla největší věc – rychlost na rovince, zrychlení a brzdění. Samozřejmě, že rychlosti v zatáčkách byly vyšší než v IndyCar, ale to mi ani tak nevadilo, jako spíš to, jak působivé bylo zrychlení a jak je snadné mít tolik výkonu, jakmile přidáte plyn.“



Foto: McLaren

„Je to úplně jiný pocit. Pocit, který máte z IndyCar, je velmi odlišný, protože chybí posilovač řízení, takže celkový zpětný ráz do volantu se nepřepisuje na to, co máte ve voze grand prix. Bylo to něco, na co jsem si musel zvyknout – zpomalit ruce.“

Už jsme zmínili, že Herta odjel 162 kol. Mohl si toho vyzkoušet opravdu hodně.

„Mohli jsme si projít spoustu různých věcí, spoustu různých změn mechanického a aerodynamického vyvážení vozu. A pak uvnitř samotného vozu jsem si mohl hrát se všemi nástroji, nastavením diferenciálů a podobnými věcmi. Bylo docela fajn vidět změny vyvážení a to, co můžete s autem dělat zevnitř vozu, což bylo o dost víc, než co jsme schopni dělat v IndyCar... Když máte problém v jedné zatáčce, můžete to upravit pouhým pohybem prstu.“

Nejdůležitější bylo dát kolo dohromady

„Hned jsem se cítil dobře. Nejdůležitější bylo dát kolo dohromady. Mám pocit, že jsem se dostal na limit zhruba v polovině prvního dne, ale to byly jen jednotlivé zatáčky, které jsem skládal dohromady, zatímco druhý den jsem si byl docela jistý, když jsem skládal celá kola – nízkým množstvím paliva, s vysokým množstvím paliva a se vším mezi tím. Ale určitě to chvíli trvalo.“

O vstupu do F1

Herta se netají tím, že F1 je jeho snem a cílem, ale ví, že to nebude v příštím roce. Mnoho let ale čekat také nechce.

„Určitě, myslím, že kdybych měl čekat tak dlouho, tak by se to nestalo. Myslím, že v dnešní době se může mladý člověk dostat do formule 1. Naštěstí mám ještě trochu času, aby se naskytla příležitost, ale v tuto chvíli si s tím příliš hlavu nelámu. Budu se prostě snažit jet co nejrychleji a doufat, že se mi někdy otevřou nějaké dveře.“

Na otázku, zda je Herta vážným uchazečem o místo v McLarenu v roce 2024, odpověděl Andreas Seidl: „Cílem dnešního testu bylo, jak Colton zmínil, dát mu možnost poprvé si vyzkoušet vůz F1 a prozkoumat jeho výkon. A na to jsme se zaměřili a to, co bude následovat, je něco, co budeme dělat krok za krokem, také si dáme na čas. V tomto bodě se nacházíme...“

„Musím říct, že na tým udělalo velký dojem, jak se Colton se všemi těmito výzvami vypořádává, a jeho profesionální přístup. A co bylo také skvělé vidět, jeho fyzická příprava mu umožňovala opravdu vydržet po celé dva dny, protože ví, jak náročné to může být ve voze formule 1 na trati, jako je Portimão.“