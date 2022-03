Colapinto z Bahrajnu odjíždí se smíšenými pocity, na Premu ani ART zatím nestačí

I když nevyhrál, nelže upřít, že byl při závodním víkend v Bahrajnu vidět. Nováček Franco Colapinto překvapil v páteční kvalifikaci. S nově nastupujícím týmem Van Amersfoort racing, od kterého zpočátku nikdo příliš neočekával, dokázal získat pole position.

„Bylo to pro nás překvapení, protože jsme se v tréninku trochu trápily. Je vážně pěkné, když je to první kvalifikace pro vás i pro váš tým a dopadnete takto dobře. Tento šampionát má vysokou úroveň a my bychom v něm chtěli být konkurenceschopní. Zatím to pro další závody i zbytek sezóny vypadá nadějně.“



Colapinto přišel o pódiové umístění kvuli prekracovani tratovych limitů

Na start z pole position si ovšem musel počkat až do neděle. V sobotu startoval kvůli obrácenému startovnímu roštu až dvanáctý. V závodě ovšem narazil do Staňka a ona museli do boxů, což je vyřadilo z boje o bodované pozice:

„Frederick šel na vnitřek, takže mi tam nenechal mnoho prostoru a já se tak dostal do sevření, a udeřil jsem bohužel Staňka do zadního kola předním křídlem.“

Chuť si chtěl zpravit v neděli. Po startu se ujal vedení a vedl po větší část závodu, ovšem nakonec skončil pátý.

„Mám smíšené pocity, samozřejmě jsme věděli, že nebudeme mít rychlost jako Prema nebo ART, pódium bylo maximum, ale nakonec jsme tam neskončili.“



Argentinec přichází do série z Formule Regional

Cílem sice projel jako třetí za Martinsem z ART a Leclercem z Premy, o pódiové umístění ho ale připravila penalizace.

„Dostali jsme několik varování kvůli traťovým limitům, to jsem ale nevěděl. Kdybych to byl věděl, kdyby mi to tým řekl, byl bych mnohem opatrnější.“

“Ovládat auto pro mě bylo dost náročné, naštěstí se mi podařilo udržet ty za mnou. Závodníci před námi byli úplně jiný level proti tomu, co jsme měli k dispozici my, a co jsme s tím mohli udělat. Mohli jsme získat třetí místo, ale nakonec jsme skončili pátí, ale alespoň jsme závod dokončili. Máme před sebou ještě dlouhou cestu a bojovat o třetí místo v prvním závodě sezóny s novým týmem je velmi pozitivní a doufám, že takto budeme pokrčovat i nadále,“ shrnuje svůj první závod Calapinto.