Colapinto věří, že bodový výsledek v Baku ukáže, že si zaslouží sedačku ve F1

Colapintovi se víkend na městské trati v Baku, kde nikdy předtím nezávodil, podařil na výbornou. V sobotu spolu s týmovým kolegou z Williamsu Alexem Albonem postoupili až do třetí části kvalifikace a v bodované desítce se umístili také v samotném závodě.

Mladý Argentinec před závodem v Monze nahradil u Williamsu Logana Sargeanta a po dvou závodech dosáhl toho, co Američan nezvládl za první polovinu letošní sezóny: postoupil do Q3 a získal body. Colapinto dokonce získal více bodů než Sargeant za své jeden a půl roční působení, kde získal jeden bod za desáté místo vloni doma v Austinu.

Už nyní je ale jisté, že příští rok pro něj ve Williamsu místo nebude, jelikož tam už sedačku mají jistou Albon a Carlos Sainz. Argentinec ale rozhodně prokázal své kvality.

„Ukázali tolik důvěry, když mě posadili do sedačky,“ řekl Colapinto na adresu vedení Williamsu a šéfa Jamese Vowlese.

„Byla to těžká sázka, které mnoho lidí nerozumělo. Doufám ale, že ukazuji, čeho jsem schopen a že si zasloužím sedačku ve formuli 1. Příležitost, kterou mi dal James, mi pomáhá to ukázat,“ řekl.

„Dělám hodně práce, abych se rychle učil. Ve voze formule 1 jsem toho odjel velmi málo, jsou to jen dva závody, jeden volný trénink a pár kol vloni v Abú Dhabí. Ale myslím, že být s tak málo odjetými kilometry na bodech v mém druhém závodě je opravdu pozitivní a dobré. Musíme v tom pokračovat, ale je to dobrý začátek.“

Před Colapintem dojel na sedmém místě Albon a Williams se díky tomu posunul v Poháru konstruktérů na osmé místo před Alpine.

„S týmem jsme odvedli skvělou práci. Posunuli jsme Williams v šampionátu a s výsledkem jsem velmi spokojen. Pro tým je to skvělý výsledek, oba vozy na bodech, osmé místo v Poháru konstruktérů, je to něco nečekaného a skvělého, Williams si to opravdu zaslouží.“

Albon bodoval podruhé za sebou

Nejlepšího výsledku sezóny dosáhl sedmým místem také Albon, který tak navázal na bodované deváté místo v minulém závodě v Monze.

„Víme, jak obtížné je dostat se v závodech na deváté a desáté místo, takže dosáhnout sedmého a osmého místa je luxusní a bereme to!“ řekl nadšeně po závodě Albon.

„Posunuli jsme se v šampionátu před Alpine, naším cílem bylo dosáhnout toho před koncem roku. Ukazuje to, že jsme s vylepšením dosáhli zlepšení. Je to další víkend, kde jsme na tom byli rychlostí podobně Astonu a bodovali jsme ve druhém závodě v řadě. Ve srovnání s top týmy jsme byli mnohem rychlejší, než jsme čekali, a bylo pěkné být součástí toho souboje.“