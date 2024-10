Colapinto vedle Cunody? Podle Sky Italia už nabídka padla

Franco Colapinto je v situaci, kterou ve F1 dlouho nepamatujeme. V průběhu sezóny nahradil stávajícího jezdce – k tomu nedochází příliš často, ale děje se to. Má ale jistotu, že příští rok ve stejné sedačce sedět nebude. K Williamsu totiž přichází Carlos Sainz.

Argentinský pilot ale zaujal. Nejen svými výkony, které má od prvního dne. Dokázal si získat pozornost médií, fanoušků, sponzorů a také inženýrů. Williams si pochvaluje jeho dobrou zpětnou vazbu. Tedy něco, co je důležité a s příchodem nových vozů to bude ještě o chlup důležitější.



Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Volná sedačka je u Sauberu, ale kandidátů je více – zůstat by mohl Valtteri Bottas, skloňuje se také jméno Gabriel Bortoleto.

Potenciálně je volné místo také u týmu RB. Liam Lawson má smlouvu do konce roku a je možné, že příští rok vedle Cunody jezdit nebude. Ne že by se ho Red Bull zbavil, ale mohl by ho přesunout do Red Bullu. Sergio Pérez stále nenašel ztracenou formu a jeho body chybí týmu v Poháru konstruktérů. A příští rok mohou chybět také v boji o jezdecký titul.

Podle Sky Italia už nabídka padla. Red Bull má o Colapinta zájem. Italský web ale jedním dechem dodává, že karta je v rukou Williamsu. Colapinto je stále jejich jezdcem, členem jejich juniorského programu.

„Patří Williamsu, který ho má ve svém juniorském programu dva roky a není jisté, že jsou ochotni se ho vzdát,“ píše Sky Italia.

Colapinto se netají tím, že chce mít ve F1 stále místo, i když připouští, že to nemusí být příští rok.

„Moc se tím nezabývám. Moji manažeři odvádějí úžasnou práci a já jim věřím,“ řekl Colapinto pro Sky Sports.

„Mým úkolem je řídit auto dostatečně rychle, točit volantem. Oni odvádějí skvělou práci. Nesoustředím se na to, co se děje, nechci na to vynakládat energii. Vím, že nejsou žádná volná místa, žádný prostor, kam bych mohl jít.“

„Snažím se ukázat, že si místo ve formuli 1 zasloužím, že jsem přišel, abych zůstal. Doufám, že ten dojem zanechám. Jsem si jistý, že v budoucnu – v roce 2026 nebo 2027 –se vrátím.“