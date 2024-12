Colapinto si nezaslouží, aby nehody zastínily jeho jinak dobré výkony, tvrdí Albon

Franco Colapinto letos dostal u Williamsu příležitost poté, co se britský tým po Velké ceně Nizozemska rozloučil s trápícím se Loganem Sargeantem.

A i když nebyl Argentinec v jednoduché pozici, jelikož se musel vyrovnat výzvami debutu v průběhu rozjeté sezony, situaci zvládl nad očekávání dobře. Jednadvacetiletý jezdec totiž v prvních pěti velkých cenách své kariéry dokázal dojel vždy v první dvanáctce, získal pět bodů a navíc dokázal i několikrát předčít svého zkušeného kolegu Alexandera Albona.

Colapinto dokonce zaujal natolik, že se začalo mluvit o tom, že by o jeho služby mohla pro sezonu 2025 projevit zájem konkurence, a to vzhledem k tomu, že bylo od počátku jisté, že ve Williamsu pro něj místo nebude (kvůli dopředu potvrzenému příchodu Sainze).

Poslední čtyři velké ceny však Colapintovi vyšly podstatně hůře, přičemž na vině bylo i několik těžkých nehod, které navíc zatížily rozpočet Williamsu.

Podle Albona by však nepovedený závěr sezony neměl na Colapinta vrhat negativní světlo.

Na otázku, zda Colapintovy nehody zastínily jeho ostatní výkony, thajsko-britský závodník, kterého cituje Autosport, odpověděl:

„Doufám, že ne, to si nezaslouží. Myslím, že to jde ruku v ruce s formou monopostu na konci sezony, jelikož se stal těžko řiditelným. I pro mě to bylo těžké. Také jsem neměl fantastický konec sezony a ne vždycky si to dávám za vinu jenom sám sobě, takže si myslím, že tým ví, jak je Franco dobrý.“

Na druhou stranu nicméně Albon poukazuje na to, že příchod Colapinta do týmu přišel ve správnou chvíli, jelikož to bylo v momentě, kdy v rámci sezony 2024 prožíval Williams nejlepší období.

„Z hlediska načasování si myslím, že bylo perfektní, že přišel v době, kdy bylo auto nejkonkurenceschopnější a možná i snadnější na řízení než ke konci sezony. Abych byl ale spravedlivý, tak v Baku a Singapuru odvedl velmi dobrou práci, a to na tratích, které nejsou snadné. No a pak jsme se propadli, taková je prostě F1,“ uvedl dále Albon.

„Je snadné dostat se za hranu, když je vše tak těsné a vyrovnané. Není žádný prostor na to, abyste byli pomalí nebo udělali chybu. Oba jsme si prošli těžkou sérií závodů, takže bych mu to moc nevyčítal. Zvláště v Brazílii, kde jel poprvé na mokru (s vozem F1, pozn. red.)...Ve Vegas to pak také bylo zrádné,“ uznal 28letý pilot.

„Je to fantastický jezdec. Mám pocit, že ve formuli 1 dokázal, že má svou cenu. Rozhodně jsem při jeho nástupu podcenil, jak rychlý bude. Věřím, že ho ve formuli 1 někdy v budoucnu uvidíme,“ dodal Albon na adresu Colapinta, kterého v příští sezoně v F1 (pokud se nestane něco neočekávaného) neuvidíme.