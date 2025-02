Colapinto se jednou do Williamsu vrátí, potvrdil Vowles

Přestože se sebe Franco Colapinto, který vloni naskočil do rozjeté sezony F1 poté, co v kokpitu stáje Williams nahradil trápícího se Logana Sargeanta, upozornil několika dobrými výkony, místo v britské stáji pro sezonu 2025 si udržet nemohl.

Důvod byl zřejmý – Williams měl již podepsané jezdce pro letošní sezonu, takže cílem Colapinta bylo pokusit se vybojovat si jinou závodní sedačku.

To se mu zatím nepovedlo, ale rozhodně nemusí být všem dnům konec. Jeho služby totiž na několik dalších let získala stáj Alpine, pro kterou zatím bude Argentinec plnit roli záložního jezdce.

V případě slabších výkonů Jacka Doohana má navíc Colapinto naději, že by jej mohl již v průběhu letošní sezony nahradit, o čemž se již čile spekuluje.

Do budoucna navíc není vyloučen ani návrat Colapinta do Williamsu, jak nyní potvrdil jeho šéf James Vowles. Podle britského inženýra totiž Colapinto odešel do týmu Alpine pouze na jakési „hostování“, které není přesně časově definováno.

„Důležité a hlavní je, že je jezdcem stáje Alpine pro několik dalších let,“ uvedl Vowles, jehož slova cituje RacingNews365.

„Je jejich volbou, jak s ním naloží. Věřím, že si za Alpine zazávodí, což byl také důvod, proč jsme ho tam pustili. Tím nechci říct, že to bude na úkor Jacka, ale na konci dne je Franco našim jezdcem a chceme ho zpátky. Doba trvání dohody není přesně stanovena, ale mohu říct, že se v určitém okamžiku vrátí do Williamsu,“ upřesnil šéf Williamsu.