Colapinto potřebuje začít podávat lepší výkony, tvrdí Herbert

Bývalý pilot F1 Johnny Herbert se domnívá, že Franco Colapinto potřebuje co nejdříve začít předvádět lepší výkony.

Stejně jako vloni, kdy Franco Colapinto u týmu Williams nahradil trápícího se Logana Sargeanta, dostal Argentinec v průběhu rozjeté sezony šanci ukázat své schopnosti.

Tentokrát jen s tím rozdílem, že nezaskakuje u Williamsu, nýbrž u stáje Alpine, kde převzal místo po Jacku Doohanovi.

Podle oficiálního vyjádření, které francouzský tým při oznamování rošády vydal, však nešlo o bezpodmínečnou výměnu do konce sezony, ale o zástup na pět velkých cen s tím, že následně bude vše přehodnoceno.

Faktický šéf Alpine Flavio Briatore sice později upřesnil, že nemusí jít konkrétně o pět závodů, ale i tak naznačil, že Colapinto nemá své místo jisté. Zejména pak v případě, kdy by se mu nedařilo předvádět dobré výkony.

V tuto chvíli, kdy má Colapinto odjety tři letošní závody, se podle některých hlasů odehrává spíš negativní scénář, což potvrzují i slova Briatoreho, který se nechal slyšet, že z výkonů Argentince není zatím příliš nadšený.

S tím, že by se měl Colapinto zlepšit, souhlasí i vítěz tří velkých cen Johnny Herbert.

„Když dostanete příležitost, musíte se jí chopit a zapůsobit na lidi. Jack Doohan to neudělal, přičemž očekávání u Franca Colapinta byla velmi vysoká,“ uvedl Herbert pro web InstantWithdrawalBettingSites.

„Flavio Briatore vložil do Colapinta velkou důvěru a přivedl ho do týmu Alpine. Dalo se očekávat, že Colapintovy výkony budou lepší s ohledem na standard, který nastavil v minulé sezóně,“ poznamenal dále Brit, který ještě vloni působil i jako sportovní komisař u vybraných velkých cen.

„Ukázal, že může být stejně rychlý, nebo možná rychlejší, než Pierre Gasly, ale jeho rychlost není konzistentní. U Doohana jsme neviděli, že by se dokázal odrazit k lepším výkonům, což se Colapintovi musí brzy podařit, jinak se z něj stane někdo, kdo nepředvedl to, co se očekávalo,“ dodal Herbert.