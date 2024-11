Colapinto popsal, jak šéf Williamsu Vowles reagoval na jeho těžkou nehodu v Las Vegas

Williams v letošní sezoně trápí časté nehody. Čísla v tomto smyslu hovoří jasně: jezdci britského týmu v letošních 22 závodních víkendech havarovali ve 13 případech! To znamená, že stáj z Wokingu řeší větší opravu v průměru doslova každý druhý víkend.

Kromě sportovního hlediska, a faktu, že už dvakrát Williams odstartoval do závodu pouze s jedním vozem, na to stáj doplácí i finančně, když podle odhadů už musela do oprav investovat více než 10 milionů dolarů.

Naposledy nehoda Williams potkala v Las Vegas, kde v kvalifikaci těžce havaroval nováček Franco Colapinto, pro kterého to byla třetí havárie v rámci dvou po sobě jdoucích víkendů.

Argentinec, který je jinak oceňován za dobré výkony, tak vedení Williamsu příliš nepotěšil. Přesto se podle jeho slov dočkal ze strany šéfa Jamese Vowlese podpory.

„No, nebyl příliš šťastný, ale vždycky mě podporuje a já si z každého špatného momentu beru velmi pozitivní věci,“ uvedl Colapinto, kterého cituje web RacingNews365.

„Za tu krátkou dobu, co s ním pracuji, ukazuje, že je úžasným vůdcem týmu. Když se takové věci stanou, je jeho mentalita a vůle stále se posouvat dopředu silnou stránkou. Vždycky dokáže najít pozitivní věc v negativních věcech. To je velmi důležité a posouvá to tým zpět na vrchol,“ je přesvědčen pilot Williamsu.