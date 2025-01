Colapinto podepsal víceletou smlouvu s Alpine. Stane se rezervním jezdcem

Alpine dnes potvrdil, že se Rjó Hirakawa stane rezervním jezdcem v letošním roce. Bude pracovat na simulátoru, zkusí si starší vozy a také si vyzkouší letošní vůz v prvním tréninku v Japonsku.

Rezervním jezdcem bude také Paul Aron, ale spekulovalo se rovněž o příchodu Franca Colapinta. Alpine to večer potvrdil.

„Tým uzavřel dohodu s Williams Racing a zajistil si služby 21letého argentinského jezdce.

Franco Colapinto se ujme role testovacího a rezervního jezdce pro mistrovství světa FIA Formule 1 v roce 2025,“ uvedl Alpine.

„Jednadvacetiletý argentinský jezdec se ujme role testovacího a rezervního jezdce pro nadcházející mistrovství světa FIA Formule 1 2025, čímž dále rozšíří stávající okruh talentů, které může tým využívat v průběhu sezóny.“

„V rámci své role v týmu BWT Alpine Formula One Team se Franco zúčastní řady velkých cen v průběhu celého roku a bude se také dělit o řidičské povinnosti s Paulem Aronem a Rjó Hirakawou v rámci programu Testování předchozích vozů [TPC].“

Podle Alpine bude Colapinto pracovat také na simulátoru v továrně týmu v Enstone.

„Jsem nadšený, že jsem dostal příležitost připojit se k týmu BWT Alpine Formula One Team,“ řekl Colapinto.

„Především bych chtěl poděkovat Williamsu za veškerou podporu od chvíle, kdy jsem nastoupil do akademie, až do posledního závodu v Abú Zabí. Proměnili můj sen o závodění ve Formuli 1 ve skutečnost a já jim za to budu vždy vděčný.“

„Nyní je čas na novou kapitolu a přijmout tuto výzvu s týmem BWT Alpine Formula One je pro mě opravdová čest. Obrovský dík patří Lucovi (de Meo, šéf Renaultu), Flaviovi a Oliverovi za to, že ve mě věřili a přijali mě do týmu s otevřenou náručí. Nemohu se dočkat, až začneme a uvidíme, kam nás tato cesta zavede. Obrovské poděkování patří také všem mým sponzorům a partnerům, kteří při mně stáli během výzev sezóny 2024. Díky vaší podpoře to všechno bylo možné. A mým neuvěřitelným fanouškům v Argentině: Muchas gracias! Vaše nadšení a povzbuzování pro mě znamená všechno. Pojďme se v roce 2025 a dalších letech pokusit o ještě větší věci.“

„Jsme velmi potěšeni, že jsme se dohodli s Williams Racing na podpisu smlouvy s Francem Colapintem. Je zřejmé, že Franco patří mezi největší mladé talenty současného motorsportu,“ řekl Flavio Briatore.

„Dá se říci, že jeho loňský nástup na startovní rošt Formule 1 mnohé, včetně mě, překvapil a jeho výkony byly na nováčka velmi působivé. Hledíme do budoucnosti a jeho podpis znamená, že máme k dispozici skvělou skupinu mladých jezdců, na které se můžeme spolehnout a s nimiž můžeme pracovat na rozvoji týmu pro budoucí úspěchy.“

Tlak na Doohana?

Jack Doohan sice už debutoval v Abú Dhabí, ale reálně ještě pořádně nezačal. Už se ale spekuluje, že ve smlouvě má dodatek, který týmu umožňuje v případě horších výsledků ukončit jeho smlouvu už po pár závodech. Příchod Colapinta tak vyvine na Doohana ještě větší tlak.

Dohoda s Colapintem je podle Alpine víceletá. Také on může mít ve své smlouvě klauzule, které ho ze závazku s týmem uvolní, pokud mu tým nenabídne do určitého data závodní sedačku.