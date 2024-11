Colapinto musí kvůli nehodě ve Vegas dokončit sezónu se starým zavěšením

Jezdci Williamsu měli letos 13 větších nehod a kolizí. Z toho 6 bylo v posledních třech víkendech. Tou poslední byla těžká nehoda Franca Colapinta v prostřední části kvalifikace na Grand Prix Las Vegas.

Vzhledem k tomu, že na tom Williams není s náhradními díly nejlépe, bude muset Colapinto poslední dva víkendy sezóny odjet se starým zavěšením.

Nové zavěšení mělo být součástí balíku novinek v Zandvoortu, ale kvůli nehodám byla jeho premíéra odložena o tři závody na GP Singapuru.

„Měníme zavěšení, přední je jiné,“ řekl Colapinto v Kataru. „Je to stará specifikace a některé další věci. Ale tak to je a my se s tím musíme vypořádat a snažit se z auta dostat maximum.“

„Q2 mě postavila do situace, kdy jsem musel tlačit na limity o něco více než v jiných částech víkendu,“ řekl Colapinto, kterého cituje Motorsport.com o kvalifikaci ve Vegas.

„Měl jsem pocit, že mě to dostalo do situace, kdy jsem musel trochu více riskovat. A nakonec to bylo až příliš velké riziko.“

„V kvalifikaci jsem se cítil opravdu dobře, zajížděl jsem kola a jezdil jsem velmi dobré časy. Q1 byla velmi silná. V Q2 to bylo také velmi silné první kolo.“

Pak ale přišla nehoda s přetížéním 50 G. „Takové věci se stávají, je to součást závodění. Uvidíme, jak to tady dopadne.“