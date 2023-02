Co vás tak málo? Haas nasadil zmenšené zázemí na boxové zdi

Haas přivezl do Bahrajnu nové zázemí pro boxovou zeď. Jde o úsporu nákladů a to rozhodně ne malou.

Týmy na závodní víkend vozí zázemí pro boxovou zeď. Zná ho určitě každý – na boxové zdi sedí vedení týmu za monitory. Haas přivezl do Bahrajnu poněkud menší verzi tohoto zázemí.



Zázemí Red Bullu (v roce 2019). Foto: Getty Images / Mark Thompson

Haas dříve jezdil po celém světě s dvoudílným zázemím, které mělo šest sedadel, ačkoli často se skutečně využívala jen čtyři, přičemž jedno bylo vyhrazeno pro majitele týmu Gena Haase.

Letos tým vozí na závody pouze jednu třídílnou část se sedadly pro šéfa týmu Guenthera Steinera, manažera týmu Petera Crollu a hlavního závodního inženýra Ajao Komacu. Hlavní stratég se nyní přesunul do garáže.

„Když potřebujete dosáhnout efektivity, hledáte ve všem,“ řekl Steiner na dotaz webu Motorsport.com ohledně této změny.

„Když potřebujete peníze na investice do vývoje, protože jsme u nákladového stropu, kam je dáte? Budete tam mít šest lidí, nebo dáte čtvrt milionu na vylepšení aut?“

Podle Steinera s nápadem přišli jeho lidé. „Řekli, že se třemi místy pokryjeme, co potřebujeme, a přeskupíme se. Ale je to hlavně úspora, abychom ty peníze dali do rozvoje, protože jsme na hranici rozpočtového stropu.“

Podle Haasu tým tímto krokem ušetří 250 tisíc dolarů na přepravních nákladech. Má se také vyrobit několik kusů, které se pak místo letecky budou posílat lodí. Haas díky tomu ušetří