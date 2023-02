Co ukázala Daytona? (Ne)spolehlivé prototypy LMDh a strhující finiš

Jednašedesátý ročník 24 hodin v Daytoně je minulostí. Na floridské trati, která pro nejslavnější americkou čtyřiadvacetihodinovku kombinuje ovál pro NASCAR s vnitřní technickou sekcí a šikanou na protilehlé rovince, odstartovala zcela nová éra vytrvalostních závodů sportovních vozů, která se v červnu projeví i v Le Mans. Do hry totiž poprvé vstoupily hybridní prototypy LMDh, které i v porovnání s loňským debutem hypervozů Peugeot ve WEC vykázaly až nečekaně vysokou míru spolehlivosti. I když ani tady se to neobešlo bez několika „ale“.

Foto: Courtesy of IMSA

Začněme oslavou vítězů úvodního závodu roku šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Champioship. Tým Meyer Shank Racing, který se v USA úspěšně prezentuje i v IndyCar, se zapsal do historie díky prvnímu triumfu v Daytoně s prototypem LMDh a navíc dokázal obhájit loňské vítězství v Rolex 24, jak se floridská čtyřiadvacetihodinovka oficiálně jmenuje. Jádro vítězné posádky opět tvořil čtyřnásobný vítěz Indy 500 Helio Castroneves, který se znovu spojil s Tomem Blomqvistem a s dalším šampionem Indy 500 Simonem Pagenaudem. Olivera Jarvise z loňské vítězné posádky vystřídal Colin Braun.

Klíčem k úspěchu byla kromě rychlosti pilotů za volantem především spolehlivost nového prototypu Acura ARX-06. A ta byla, jak to u nových vozů s hybridní pohonnou jednotkou bývá, velkým otazníkem. Acura je totiž jedinou značkou v LMDh, která před Daytonou se svým vozem neabsolvovala klasický čtyřiadvacetihodinový či šestatřicetihodinový vytrvalostní test. Nejdelší nepřerušené testování v případě Acury trvalo pět hodin.

„Najeli jsme mnoho mil, jen jsme je neujeli na jeden zátah,“ vysvětloval odlišný přístup Acury prezident Honda Performance Development David Salters v rozhovoru pro specializovaný web sportscar365.com.

„Umíme tuhle hru hrát, proto jsme najeli dostatečný testovací objem. Jen jsme se prostě nedostali k příležitosti udělat nějaký dlouhý vytrvalostní test. Snažíte se dostat s vývojem tak daleko, jak jen je to možné, zároveň si ale musíte být jistí tím, že to, co děláte, skutečně funguje.“

„Vždycky se chci soustředit na to, abych jako první měl rychlé auto. To, že ho máme, jsme zjistili během jednoho testování a pak jsme si to ověřili díky téměř pětihodinovému nepřetržitému testu. A ten jsme pak mnohokrát zopakovali.“

„A samozřejmě jsme kompletní hybridní pohonnou jednotku testovali i na dynamu. Tam jsme ji vystavili zátěži odpovídající ujetí vzdálenosti desítek tisíc mil a to samé jsme udělali i s celým autem. Jen jsme to všechno neudělali celé najednou. Ale očividně to prostě fungovalo,“ radoval se po vítězné Daytoně Salters.

Radost Acury byla na Floridě vlastně dvojnásobná, protože o vítězný double americké filiálky Hondy se postaral tým Wayne Taylor Racing ve spolupráci s Andretti Autosport. Další prototyp ARX-06 v typicky černo-modrých barvách sponzora Konica Minolta dovezli do cíle na druhém místě Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley a Ricky Taylor. Acury zkrátka na první dojem v Daytoně fungovaly až překvapivě bezchybně a už během závodu se na sociálních sítích mezi fanoušky probíralo porovnání s loňským debutem Peugeotu ve WEC. Francouzské speciály 9X8 postavené podle pravidel ACO Le Mans Hypercar po intenzivním testovacím programu kosily ve všech třech závodech druhé poloviny sezony problémy. Jednou se jednalo o převodovku, podruhé zase o porouchané palivové čerpadlo a tak by šlo ještě pokračovat…

Ve srovnání s Peugeotem, který musí přes zimu pracovat především na spolehlivosti před novou sezonou WEC, se tak debut nových prototypů LMDh v IMSA WSC jeví jako snový, to ovšem pouze na první pohled. Na ten druhý už to tak slavné není a poměrně překvapivě za to mohou téměř výlučně standardizované části hybridní pohonné jednotky. Hybridní systém je totiž u vozů LMDh, na rozdíl od speciálů LMH, pro všechny výrobce povinně stejný.

Během letošního ročníku Rolex 24 v Daytoně to začalo už v sobotu. Jako první problémy zastavily nové BMW M Hybrid V8 #25. Bavorská automobilka měla ze všech značek v LMDh nejméně času na testování a předsezonní přípravy, v Daytoně tovární BMW startovalo jen 188 dní po prvním vyjetí nového vozu na trať. Vozu, který BMW vrací do nejvyšší třídy sportscar po více než dvou dekádách. Pokud se u někoho před závodem očekávaly technické potíže, bylo to na prvním místě právě BMW. Nečekalo se ovšem, že bavorský prototyp zastaví porucha standardizovaného hybridního ústrojí, stejného pro všechny značky bez rozdílu.

„Naneštěstí to byly právě společné komponenty z hybridního systému, které nám způsobily problémy. Nyní musíme společně pracovat na jejich analýze. Týkalo se to především vozu #25, který se hluboko propadl pořadím poté, co jsme u něj museli vyměnit několik součástek. Je to vážně škoda, že naše tvrdá práce v posledních týdnech nebyla odměněna lepším výsledkem,“ uvedl pro oficiální web automobilky šéf BMW M Motorsport Andreas Roos.

U BMW #25 musela být vyměněna i baterie dodávaná společností Williams Advanced Engineering. K výměně stejné baterie pak museli během závodu sáhnout i mechanici týmu Penske, který se stará o tovární program Porsche s jeho novými prototypy 963 LMDh. Ty budeme letos sledovat i ve WEC po boku speciálů LMH. Před březnovým vstupem do vytrvalostního MS mají u Porsche bolehlav právě ze standardizovaných částí, protože zatímco zmíněná baterie musela být měněna u speciálu #6, sesterský vůz #7 skončil v závodě po závadě převodovky. I ta je společná pro všechny automobilky v LMDh.

„Dostali jsme tady řadu lekcí. Mnoho věcí jsme zažili poprvé, bylo tu několik závad, které jsme nikdy před tím na našem voze neměli, i když jsme s ním před závodem najeli třicet tisíc testovacích kilometrů. Máme toho mnoho k analýze. Acura byla zřejmě nejrychlejší, pak bychom byli my, poté Cadillac a BMW, ale znovu říkám, je tu hodně faktorů k vyhodnocení,“ řekl pro sportscar365.com šéf továrního programu Porsche Urs Kuratle.

A potíže se standardizovanou převodovkou vyřadily z boje na čele i jeden z nových Cadillaců V-LMDh. Speciál #31 v barvách Whelen Engineering Racing posádky Jack Aitken, Pipo Derani, Alexander Sims dojel pátý, ovšem s propastnou ztrátou 12 kol.

Nakonec se dostáváme k otázce, jestli měla Acura v Daytoně taky trochu štěstí? Možná budeme moudřejší po březnovém „supervíkendu“ na floridském Sebringu. Tam budeme nejprve 17. března svědky první bitvy vozů LMH a LMDh během úvodního závodu sezony WEC 2023 na 1000 mil a o den později poslouží jako další test spolehlivosti legendární dvanáctihodinovka patřící seriálu IMSA WSC.

Prokletých 16 tisícin

V Daytoně se ovšem závodilo ve všech pěti třídách, které seriál IMSA WeatherTech SportsCar Championship vypisuje (GTP, LMP 2, LMP 3, GTD PRO, GTD) a finiš v kategorii v LMP 2 byl strhující. Mírně řečeno.

Tady už o obavách ze spolehlivosti nemohla být řeč. Kategorie LMP 2 patří pouze osvědčeným prototypům Oreca 07 Gibson, které ovládly globální trh této třídy a zcela vymazaly konkurenci v podobě výrobců Ligier, Dallara a Riley-Multimatic. A závody zde patří dlouhodobně k těm nejvyrovnanějším.

Bylo už po vyvěšení bílé vlajky, závod se tak nacházel ve svém posledním kole a James Allen se na druhém místě stále snažil najít cestu o příčku výše před Ben Hanleyho v prototypu stáje CrowdStrike Racing (Algarve Pro Racing), jenže mnoho času už nezbývalo.

V Daytoně se ovšem finišuje na oválové sekci, takže se zde při jízdě na plný plyn využívají útoky ze závětrného pytle po vzoru NASCAR. A to byla poslední karta, na kterou Allen vsadil. Australan ve voze stáje Proton Competition čekal na útok do poslední chvíle, až najednou vybočil zpoza Hanleyho vozu a nakonec dokázal na cílové pásce nacpat špičku své Orecy před britského soupeře.

„Byl to bláznivý okamžik. Myslím, že něco takového jsem ještě nikdy nepředvedl a pochybuji, že něco takového ještě někdy znovu dokážu. Byl to opravdu úžasný pocit,“ řekl nadšeně australský závodník pro sportscar365.com.

A jaký byl konečný rozdíl v cíli? Po 24 hodinách tuhých bitev na trati rozhodlo pouhých šestnáct tisícin sekundy. Finiš roku? Dost možná. A navíc vítězství pro Proton Competition, tedy pro tým, který start v Daytoně s vozem LMP 2 zvolil jako nouzovou variantu poté, co mu Porsche nedokázalo včas dodat zákaznický prototyp 963 LMDh pro start v nejvyšší třídě GTP. Zkrátka jen málo pravděpodobný příběh, ze kterého vyšli jako vítězní hrdinové James Allen, Gianmaria Bruni, Francesco Pizzi a Fred Poordad.