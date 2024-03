Co se nepovedlo včera, vyšlo dnes. Hadjar získal své první vítězství ve formuli 2

Staněk se po startu z desátého místa dostal do hodin a na body nedosáhl.

Po svém včerejším prvním vítězství měl Roman Staněk dnes šanci přivést další cenné body, čekal ho totiž start z desátého místa. Z pole position naopak dnes startoval vítěz kvalifikace Hauger, toho v první startovní řadě doplnil Antonelli. Na třetím místě měl dnes Trident další naději na dobré umístění v podobě Richarda Verschoora, vedle něho se postavil Maini. Dále se piloti seřadili v pořadí Maloney, Aron, Marti, Hadjar, a vedle Staňka se stejně jako včera postavil Bortoleto.

Dnešní start se na čele obešel bez větších dramat. Po zhasnutí červených světel si první pozici udržel Hauger za něj se zařadil Antonelli, Verschoor, Maloney, Marti a Aron. Ovšem do hodin se dostal Roman Staněk a propadl se tak až na konec pole.

Hauger se ve vedení neradoval dlouho, ještě v prvním kole na něj zaútočit Antonelli a předjel ho. Situace navíc využil Maloney, který se dostal před Verschoora. Hauger však ukázal, že to letos s bitvou o titul myslí vážně a o kolo později předjel Antonelliho zpět. V šestém kole chyboval Maloney dostal se mimo trať a na třetí pozici se posunul Maini. Pilot Invicty se následně pustil i do útoku na Antonelliho, předjel ho a zařadil se na druhé místo.

Durksen se dostal to kontaktu s O´Sullivanem a v sedmém kole se tak v závodě objevil virtuální safety car. Pořadí v tu dobu bylo Hauger, Maini, Antonelli, Maloney, Aron, Verschoor, Marti a Hadjar. Po restartu Maini zaútočil na Haugera a uzmul vedení v závodě. Ihned poté ale MP motorsport povolal Haugera do boxů, následoval ho i Antonelli, Aron, Maloney, Verschoor, a Marti. Z čela tak zůstal na trati jediný Maini. Za něj se zařadil nestavějící Hadjar. Ostatní piloti se vrátili na trať v nezměněném pořadí od 11. místa dále. Ovšem Hauger nezvládl nezahřáté pneumatiky a skončil v bariéře. Na trať byl vyslán safety car. V tu dobu si zrovna svou zastávku odbíjel Hadjar. Na trať se vrátil do virtuálního vedení před Antonellim.

Po restartu si Maini udržel vedení. Staněk předjel Fittipadliho a zařadil se na čtvrté místo. Oba piloty však ještě čekala zastávka v boxech. Později předjel Aron ne zrovna čistým způsobem Antonelliho, a uzmul pro sebe virtuální třetí pozici. Antonelliho pak následně překonal i Maloney.

Maini mezitím stále jezdil vepředu, avšak nezvládl si vybudovat tak velký náskok, aby měl šanci udržet si vedení i po absolvování povinného pitstopu. Dvě kola před cílem ho navíc překonal druhý nestavějící pilot Crawford a pak už této vedoucí dvojici nezbývalo nic jiného než zamířit do boxů. Na trať se vrátili až za bodovanými pozicemi na jedenáctém a dvanáctém místě. Ve vedení se tak objevil Hadjar následovaný Aronem a Maloneyem. To už do cíle zbývalo poslední kolo.

Hadjar si tak dojel z osmého místa na startu pro své první vítězství ve formuli 2. A jelikož se na rozdíl od včerejška nedopustil žádného prohřešku, toto vítězství mu snad také už i zůstane. Jako druhý závod dokončil Aron a na třetím místě dojel Maloney, který si pořád drží vedení v šampionátu.

Staněk dnes dokončil závod jako šestnáctý.

Výsledky