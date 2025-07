Co se děje mezi Verstappenem a Mercedesem? Ve skutečnosti zřejmě nic zásadního

V posledních dnech se opět rozvířily spekulace o možném odchodu Maxe Verstappena z Red Bullu a jeho přestupu k Mercedesu. Co se vlastně v zákulisí odehrává?

V Mercedesu dnes jezdí zkušený George Russell a nováček Kimi Antonelli. Ani jeden z nich nemá sedačku pro příští rok zatím jistou. Příchod někoho nového do týmu je nepravděpodobný a nedával by ani smysl – až na jednu výjimku.

Opět se spekuluje o možném příchodu Maxe Verstappena. Spekulace se od loňského roku objevují a zase mizí. V Rakousku ale nějaké diskuse s Verstappenem potvrdil i Toto Wolff. George Russell zase nastínil, že kvůli nim ještě nemá smlouvu na příští rok.

Italská mutace Sky Sports už píše, že už je vše dohodnuté... tedy skoro. Podle webu The Race po rozhovorech se zdroji, „které jsou se situaci dobře obeznámeny“, ale situace není až tak vážná.

Podobně píše také Erik van Haren z De Telegraaf, který má dobré informace z okolí Maxe Verstappena. „O Maxovi Verstappenovi a Mercedesu se opět šíří spousta historek a fám. Zájem ze strany Mercedesu je, a to je také známo, ale podle mých informací neexistuje žádná oficiální nabídka, a Verstappen tedy neřekl ‚ano‘. Ve skutečnosti se oproti minulému týdnu nic nezměnilo,“ uvedl na sociální síti X.

Jednání mezi jezdcem a jiným týmem se většinou vedou ze tří důvodů. Tím prvním je reálná snaha o přestup. Druhým je pouhé sondování a zkoumání situace. Například Red Bull může klidně (jde o příklad) jednat s Charlesem Leclercem. Člověk nikdy neví, musíte mít v záloze různé možnosti a je dobré vědět, jaké jsou aktuální plány Monačana.

Třetím důvodem je tlak. Pokud jednáte s jiným jezdcem, vyvíjíte tlak na své současné jezdce, který se může při jednání o smlouvě hodit – zejména v té části, která se týká finanční stránky. Platí to samozřejmě i obráceně.

Max Verstappen může tlačit na Red Bull, pro který by byl jeho odchod katastrofou. Ještě pravděpodobněji ale může Mercedes tlačit na Russella. Jeho výsledky a konzistence jsou letos dobré, což znamená, že může růst i jeho apetit.

Toto, můžeme si promluvit?

Před necelými třemi měsíci Toto Wolff považoval příchod Verstappena za nereálný.

„Vždy říkám, že neflirtuji jinde, pokud jsem ve vztahu spokojený,“ řekl tehdy pro Sky Sports. „Jsem hrozně moc spokojený se sestavou, kterou máme. Nemohl jsem si přát nic lepšího a Max je v Red Bullu. Zatím jsme se spolu nebavili, pokračujeme v naší trajektorii.“

V Rakousku ale Wolff připustil, že s Verstappenem jedná. Současně ale na tiskové konferenci popřel, že by flirtoval. „Definujte flirtování. Ne, nic se nezměnilo. Žádné ‚flirtování‘ v tomto smyslu neexistuje. Záleží na tom, jak se chováte. Můžete flirtovat, nebo vést rozhovory.“

Podle webu The Race dávají Wolffova slova smysl, protože jeden ze zdrojů naznačuje, že to nebyl Mercedes, kdo kontaktoval Verstappena, ale obráceně! Na Mercedes se měli obrátit Verstappenovi.

Nejisté roky

Je to paradoxní, ale byl to právě jezdec Mercedesu, kdo v neděli snížil Verstappenovy šance na titul. Po vypadnutí v Rakousku je jeho ztráta 61 bodů. Navíc letos nesoupeří s jedním, ale se dvěma vyrovnanými jezdci McLarenu. Platí tak více, že spíše oni obírají o body jeho, než že by se obírali o body navzájem.

V příštím roce vstoupí v platnost nová pravidla. Na startovním roštu budou nové vozy, s novým palivem a hlavně s novou pohonnou jednotkou. Obecně se očekává, že nejlepší „pohonné ústrojí“ bude mít Mercedes. Přestup k němu by mohl pro Verstappena dávat smysl.

Následující měsíce a rok budou pro kariéru Verstappena klíčové. F1 je někdy v tomto ohledu dost krutá. Podívejme se na rok 2013. Sebastian Vettel vyhrál 10 z posledních 11 závodů sezóny. Naprostá dominance. V další sezóně nevyhrál žádný závod a nikdy už ani žádný titul.

Lewis Hamilton přišel o osmý titul v kontroverzní Velké ceně Abú Dhabí 2021. V dalších dvou letech nevyhrál žádný závod a celkem od té doby získal jen dvě vítězství.

Nikdo dnes neví, jaká bude situace v příštím roce. První skutečné poznatky získají týmy na konci ledna v Barceloně. Na reálný obrázek si ale budeme muset počkat několik prvních závodů.

Nejjistější strategií každého špičkového jezdce je mít volné ruce pro rok 2027 – tedy smlouvu do konce příštího roku. Pokud tedy Verstappen jedná s Mercedesem, tak pravděpodobně ne pro příští rok ale spíše pro další sezóny.

Připomeňme také, že Verstappen má i nadále smlouvu s Red Bullem, která vyprší až na konci roku 2028. Je nepochybné, že má i výstupní klauzule. Smlouvy jsou však neveřejné a spekulace se neshodnou na tom, ke kterému dni má být na kterém místě v šampionátu, aby mohl klauzuli aktivovat.

Vezme si volno?

Jednou z možností, o které se v poslední době také spekuluje, je, že si Verstappen vezme na rok volno. Mohl by se věnovat rodině i závodům s GT vozy. Za sebou má už testy na Nordschleife i ve Spa. Po kolizi v Rakousku si na něj museli novináři počkat, protože sledoval závěr čtyřiadvacetihodinovky ve Spa, kde měl svůj tým.

Verstappen je ve F1 už 11 sezón, není spokojený se svým vozem a navíc ho už unavují některé věci mimo závodní kokpit – třeba opakující se dotazy na jeho budoucnost nebo na stav trestných bodů. V přestávce by si mohl odpočinout a sledovat, jak se vyvine příští sezóna.

V nejbližší době se patrně nestane nic. Je reálné, že Mercedes v nejbližších týdnech potvrdí smlouvu s George Russellem. Pokud se tak stane, bude zajímavé sledovat délku kontraktu. Podepíšou obě strany smlouvu jen na jeden rok?