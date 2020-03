Co o víkendu sledovat? The Race pořádá další esportový souboj hvězd

Závodní okruhy kvůli epidemii koronaviru stále zejí prázdnotou, díky čemuž se stále více pilotů začíná objevovat v závodech na okruzích virtuálních.

Webový magazín The Race dnes již třetím týdnem v řadě pořádá event All-Star esports Battle, kde se závodí na platformě rFactor 2.

Znovu se můžeme těšit na vyřazovací formát, v rámci kterého se bude v několika jízdách bojovat o postup do finálového závodu.

Startovní listina dnešního eventu opět nabízí mix reálných závodníků a simracerů. Účast přislíbila celá řada hvězd motorsportu, mezi které patří třeba Nick Cassidy (úřadující šampion série Super Formula), Jonny Adam (tovární pilot Aston Martin Racing), Maximilian Günther (pilot BMW ve formuli E), Daniel Juncadella (bývalý pilot DTM), Nicki Thiim (mistr světa WEC ve třídě LMGTE - PRO), Stoffel Vandoorne (pilot Mercedesu ve formuli E a bývalý jezdec F1), Nyck de Vries (pilot Mercedesu ve formuli E a stáje Racing Team Nederland ve WEC, šampion F2), Colton Herta (historicky nejmladší vítěz závodu IndyCar), Bruno Spengler (tovární pilot BMW) či Sebastian Montoya, syn slavného Juana Pabla.

Do virtuálního závodění pod záštitou The Race by se dnes měly pustit i legendy. Ve startovní listině figurují jména jako David Brabham, Hélio Castroneves, Emerson Fittipaldi, Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti, Emanuele Pirro, Tony Kanaan, Andy Priaulx nebo Johnny Herbert. Bývalý pilot F1 se minulou neděli zúčastnil i oficiální virtuální GP Bahrajnu.

Kompletní startovní listinu si můžete prohlédnotu zde:

🔴 LIVE TODAY - Rd. 3 of The Race All Star Esports Battle, here: https://t.co/bYIgKcprS7 - check out the incredible list of drivers / racers taking part...👇 pic.twitter.com/BxezaaJ8oL