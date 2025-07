Co když bude příliš pršet? F1 se poučila ze dvou šílených závodů a upravila pravidla

Formule 1 v průběhu let vylepšila pravidla, která se týkají přerušeného startu.

Ve Spa prší. Zatím nevíme, jak to bude odpoledne v době závodu F1.

Před čtyřmi lety se zde odjel jeden ze dvou závodů, které výrazně ovlivnily pravidla týkající se přerušeného závodu.

Tím prvním byla Velká cena Kanady v roce 2021. Závod vešel do historie jako ten vůbec nejdelší – trval více než 4 hodin a 4 minuty.

Dnes se už nic podobného opakovat nemůže. Pravidla pracují se dvěma délkami závodu – samotný závod může trvat maximálně 2 hodiny. Pokud je přerušen, tak i s přerušením může trvat maximálně tři hodiny.

Článek 5.4 Sportovních pravidel:

c) Pokud od startovního signálu uplynou dvě hodiny, než bude dokončena plánovaná vzdálenost závodu, bude vedoucímu závodníkovi při překročení kontrolní čáry na konci kola následujícího po kole, během kterého uplynula dvouhodinová lhůta, zobrazen signál o ukončení závodu, pokud to nevede k překročení plánovaného počtu kol.

d) Pokud bude závod přerušen (viz článek 57), délka přerušení se připočte k této dvouhodinové době až do maximální celkové délky závodu tří hodin a vedoucímu jezdci bude signalizován konec závodu, když překročí kontrolní čáru na konci kola následujícího po kole, během kterého skončila součet těchto dob, za předpokladu, že to nevede k překročení plánovaného počtu kol.

Pokud je zaváděcí kolo závodu zahájeno za safety carem (viz článek 49), maximální celková doba trvání závodu tři (3) hodiny začne v okamžiku, kdy se rozsvítí zelená světla na startovním portálu, aby signalizovala, že safety car opustí startovní rošt v souladu s článkem 49.2.

Body

V roce 2021 jsme odjeli pár kol za safety carem. Nikdy se reálně nezávodilo. Jezdci nakonec brali poloviční body. Vyyhrál Verstappen před Russellem a Hamiltonem.

V současné době už poloviční body neexistují. Jezdci dostávají body podle odjeté délky závodu.

Článek 6.5 Sportovních pravidel:

Pokud vedoucí jezdec absolvoval méně než dvě (2) kola, nebudou uděleny žádné body.

b) V každém případě uvedeném v článcích 6.5c), 6.5d), 6.5e) a 6.5f) nebudou přiděleny žádné body, pokud vůdce závodu neodjede minimálně dvě (2) kola bez zásahu Safety Caru a/nebo virtuálního Safety Caru (VSC).

c) Pokud vedoucí jezdec absolvoval dvě (2) kola, ale méně než 25 % plánované vzdálenosti závodu, body budou uděleny v souladu se sloupcem 1 níže uvedené tabulky.

d) Pokud vedoucí jezdec absolvoval 25 %, ale méně než 50 % plánované vzdálenosti závodu, body budou uděleny v souladu se sloupcem 2 níže uvedené tabulky.

e) Pokud vedoucí jezdec absolvoval 50 %, ale méně než 75 % plánované vzdálenosti závodu, body se přidělí podle sloupce 3 níže uvedené tabulky.

f) Pokud vedoucí jezdec absolvoval 75 % nebo více plánované vzdálenosti závodu, přidělí se plný počet bodů podle článku 6.4.

Body při zkrácení závodu

P Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 1 6 13 19 2 4 10 14 3 3 8 12 4 2 6 10 5 1 5 8 6 4 6 7 3 4 8 2 3 9 1 2 10 1

Konkrétní příklad pro Spa:

3 až 10 kol: sloupec 1

11 až 21 kol: sloupec 2

22 kol až 32 kol: sloupec 3

33 kol až 44 kol: běžné bodování

