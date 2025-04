Co kdyby Verstappen odešel z Red Bullu? Horner už prý sonduje u pana Konzistence

Max Verstappen má s Red Bullem smlouvu do roku 2028, ale od loňského roku se spekuluje o jeho možném odchodu.

Jezdecká sestava Red Bullu je už delší dobu vděčným cílem spekulací. Nejdříve to byl konec Sergia Péreze, poté Liama Lawsona. Nepochybně nás čekají spekulace, dohady a úvahy ohledně toho, zda bude Júki Cunoda pokračovat i v příštím roce.

Vedle toho je ale terčem spekulací také Max Verstappen. Spojován byl s Mercedesem nebo Astonem Martin. Novinář Andrew Benson z BBC v podcastu Chequered Flag nastínil možnost, že by si Verstappen vzal příští rok volno. V jeho průběhu by zhodnotil situaci v jednotlivých týmech poté, co na trať vyjedou nové vozy s novými pohonnými jednotkami.

Verstappen má smlouvu do roku 2028. Podle webu The Race má ale výstupní klauzuli, která vstoupí v platnost, pokud bude Verstappen v určité fázi sezóny mimo první dvě místa v šampionátu jezdců – údajně jde o letní přestávku.

Kdo by Verstappena nahradil?

Trochu opodál ale stojí druhý rozměr. Kdo by Verstappena u Red Bullu nahradil? Podle zmíněného webu The Race by mohl být ve hře George Russell, který podává dobré a konzistentní výkony.

Zdroje naznačují, že Russell a šéf týmu Red Bull Christian Horner spolu v posledních týdnech vedli neformální rozhovory.

Russellovi letos končí smlouva. Mercedes může s podpisem vyčkávat pro případ, že by se Verstappen rozhodl z Red Bullu odejít, ale může to platit i obráceně. Russell může čekat na případnou nabídku z Red Bullu.

Ve hře by tak mohla být výměna jezdců mezi oběma týmy, ale samozřejmě i trochu pikantnější možnost, že Russell zamíří k Red Bullu, ale Verstappen jinam – na roční dovolenou nebo třeba do Astonu Martin. Ve složité situaci by se pak ocitl tým Tota Wolffa.

Mercedes by mohl využít jako krátkodobé řešení služby Valtteriho Bottase a následně hledat týmového kolegu pro Kimiho Antonelliho.

Vše je ale zatím nikoliv v rovině spekulací ale spíše teorie. Výrazně schladit ji může podpis smlouvy mezi Mercedesem a Russellem.