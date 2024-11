Co kdyby se kvalifikace nejela? Příští rok budou pravidla v tomto ohledu mnohem jasnější

Kvalifikace v Brazílii byla kvůli dešti odložena. Co se stane, pokud by se nejela vůbec?

Kvalifikace by se měla jet v neděli ráno brazilského času (v 11:30 našeho času). Naposledy se jela kvalifikace v neděli o víkendu v Japonsku 2019 a předtím v USA v roce 2015.

Zítra má ale také pršet. Co se stane, když se nepojede žádná kvalifikace? Jezdci se pochopitelně musí na startovním roštu nějakým způsobem seřadit.

Koluje teorie, podle které by se seřadili podle výsledků třetího tréninku – respektive v tomto případě prvního, protože máme sprintový víkend.

Podobné pravidlo opravdu existuje (39.4 b), ale podle našeho výkladu se týká konkrétních jezdců, kteří „nemají kvalifikační výsledek“ a ne celého startovního pole v případě, že se kvalifikace neuskuteční.

Konkrétně jezdců, kteří:

nesplnili pravidlo 107 % nejrychlejšího času v Q1 (SQ1),

nezajeli žádný čas v Q1 nebo SQ1, protože jejich časy byly smazány,

byli diskvalifikováni z Q1 nebo SQ1.

Jezdci v takovém případě startují z konce pole, ale pokud jich tam je více, seřadí se podle výsledků ze třetího, respektive prvního tréninku.



Část článku 39.4 b

Foto: Sportovní pravidla 2024, FIA

Sportovní komisaři by tak v případě zrušené kvalifikace měli mít volné ruce. Dostali by se tím ale do opravdu nepříjemné situace, protože by mohli svým rozhodnutím výrazně ovlivnit šampionát.

Max Verstappen dostal penalizaci 5 míst za nasazení šestého motoru.

V případě, že by byl startovní rošt vytvořen na základě výsledků tréninku, startoval by poslední (15. místo + 5 pozic). Norris by startoval z pole position.

V případě, že by se startovní rošt vytvořil podle výsledků sprintové kvalifikace (což je nejblíže klasické kvalifikaci), startoval by Verstappen z 9. místa (4. místo + 5 pozic) a Norris ze druhého místa.

V případě startovního roštu sestaveného podle výsledků sprintu by Verstappen startoval rovněž z 9. místa a Norris z pole position.

V případě sestavení startovního roštu podle pořadí v šampionátu by Verstappen startoval z 6. místa (1. místo + 5 pozic) a Norris z pole position.

Příští rok to bude jasné

Zajímavé je, že v nové verzi pravidel pro rok 2025 ze 17. října je tato situace vyřešena. V článku 42.1 se totiž uvádí, že pokud se kvalifikace neuskuteční a stewardi uznají, že se nemůže uskutečnit, bude „startovní rošt pro závod určen na základě klasifikace mistrovství jezdců.“

Pochopitelně je v pravidle také uvedeno, že pokud to není možné, je „sestavení startovního roštu pro závod výhradně na rozhodnutí stewardů.“

V pravidle to sice není explicitně uvedeno, ale je zřejmé, že například v prvním víkendu nové sezóny nelze tento postup použít, protože klasifikace šampionátu jezdců ještě neexistuje.



Část článku 42.1 pravidel pro rok 2025

Foto: Sportovní pravidla 2025, FIA