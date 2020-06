Co kdyby. Ocon na simulátoru trénuje okruh v Portimau

V seznamu možných dějišť velkých cen pro letošní rok figuruje Portimao po boku italských okruhů Mugello a Imola. Konání závodu na portugalské půdě by se líbilo Estebanu Oconovi.

„Je to fantastické. Jsem velmi šťastný, protože právě takové ‚oldschoolové‘ okruhy miluji. Něco jako Mugello nebo Imola, kde jsem ještě relativně nedávno závodil v rámci formule 3,“ rozpovídal se francouzský pilot Renaultu pro web racefans.net.

„Portimao se pořád musím učit. Na mém domácím simulátoru jsem tam absolvoval hodně kol, to bylo dobré. Vždy se rád zúčastním velkého množství závodů (na nových okruzích; pozn. red.) a pokud je tohle jedna z cest, tak je to fantastické.“

Formule 1 naposledy navštívila Portimao v roce 2009, kdy zdě několik týmů testovalo. Pro možnost konání závodů na dalších evropských okruzích mimo aktuální kalendář je nadšený i Daniel Ricciardo.

„Nejdříve jsem slyšel o Mugellu. To je okruh, kde jsem poprvé závodil v roce 2007 (v rámci šampionátu Formula Renault 2.0 Italy; pozn. red.) a v tehdejší sezóně to byla moje nejoblíbenější trať. Miluji hlavně ty plynulé vysokorychlostní zatáčky,“ řekl Australan, kterého čeká u Renaultu poslední sezona.

„Ve formuli 1 by to bylo úžasné. Testovali jsme zde, myslím, že to bylo v roce 2012. Ale v letošním vozem by to bylo šílené. Vážně bych se na to těšil, když by se zde závod uspořádal.“

Ricciardo má osobní vztah i k Portimau, kde závodil v rámci britské formule 3.

„Na Portimao mám dobré vzpomínky, získal jsem tam titul s vozem F3. Byl to okruh, který jsem si vážně užíval, má nějaké převýšení a opět ty rychlé zatáčky.“

„Nebyl bych zklamaný, když by se některý z těchto okruhů dostal do kalendáře. Bylo by to vzrušující. Trochu bych zainvestoval doma do simulátoru, abych si to oživil, ale minimálně tyhle dva okruhy mám v dobré paměti.“

