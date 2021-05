Co je to za sekačky, zeptal se Vettel Vergneho odcházejícího do formule E

Vergne ve formuli 1 strávil tři roky u týmu Toro Rosso. Následující dvě sezóny pak ještě působil jako testovací jezdec u Ferrari, kde od roku 2015 závodil také Vettel.

„Když jsem přišel do formule E, stal jsem se také rezervním jezdcem Ferrari, takže jsem se s Vettelem často setkával,“ řekl Vergne v rozhovoru pro francouzskou verzi Motorsport.com.

„Trochu se mi vysmál do tváře. Řekl 'Co je to za sekačky?'. Brzy ale začal říkat, že formule E je budoucnost, že je dobrá, že F1 nedělá dost v oblasti elektromobility, nulových emisí a že formule 1 by měla dělat více jako formule E.

„To, jak se celkem radikálně změnil názor čtyřnásobného mistra světa, ukazuje, jak se změnil úhel pohledu všech lidí.“

Sám Francouz si není jistý, zda přechod na zcela elektrický pohon je pro F1 tou správnou cestou a připustil, že i on měl z přestupu obavy.

„Je pravda, že na začátku, když jsem přišel do formule E, jsem si i já říkal 'Co tady budu dělat? Závodit s elektrickými vozy mi stále přišlo šílené. O sedm let později jsme tady. Máme FIA mistrovství světa. Spousta jezdců, kteří dříve nechtěli být ve formuli E, o tom teď sní.“

Vergne uvádí také další důvody, proč může být formule E pro jezdce lákavá. „Je to jeden z mála šampionátů, kde piloti dostávají zaplaceno. Nemyslím si, že jsou tu jezdci, kteří by platili, aby jezdili ve formuli E, což není případ formule 1.

„Musíte si vydělávat na živobytí a formule E je v současnosti jednou z nejlepších kategorií pro profesionální závodníky. Cílem každého jezdce je stát se jednoho dne továrním pilotem. Business model je celkem dobrý, všechny týmy bojují o stupně vítězů a o body, což neplatí u ostatních šampionátů. Skutečnost, že tyto týmy dokonce mohou také jezdcům platit, ukazuje, že je to zdravý šampionát.“

Vergne si také myslí, že nyní jako dvojnásobný šampion formule E má lepší jméno než jako jezdec jednoho z týmů ze středu pole formule 1.

„Když jsem byl ve F1, byli tam asi tři nebo čtyři Francouzi, a ne všichni mě znali. Teď, když ve Francii nastoupím do taxíku, s řidičem mluvíme, ptá se mě, co dělám, já mu řeknu, že jsem pilot formule E. A formuli E všichni znají.

„To se předtím nestalo, ani před třemi lety. Ten chlap je rád, že má ve svém taxíku jezdce formule E! Je hezké, jak se změnilo myšlení lidí v motorsportu mezi jezdci i mimo závodní svět.“