Co dělá Ricciardo po odchodu z F1? Je na cestě za sebepoznáním

Daniel Ricciardo vloni opustil startovní rošt F1 a zatím to nevypadá, že by se na něj měl vrátit.
Daniel Ricciardo opustil startovní rošt F1 po Velké ceně Singapuru 2024.
Ve své kariéře zaznamenal celkem 257 startů, tři pole position, osm vítězství a 32 umístění na stupních vítězů.
Občas se sice objeví jeho jméno v souvislosti s Cadillacem, ale tato možnost je spíše nepravděpodobná. Celkově není příliš reálné, že bychom ještě Ricciarda ve F1 viděli.
Co dnes dělá a co se v jeho životě změnilo?
„No, neholil jsem si tvář,“ řekl Ricciardo na nedávné konferenci Ray White's Connect v rodné Austrálii. „Vousy jsou teď pro mě takovou útěchou.“
Poté pokračoval už vážněji: „Tenhle rok byl trochu o sebepoznávání. Dlouho jsem žil tenhle šílený, rychlý život a letos jsem si dopřál trochu klidu.“
„Měl jsem spoustu času. Trochu jsem chodil na túry. Před pár týdny jsem byl na Aljašce a nesežral mě grizzly, což byl příjemný bonus.“
„Snažil jsem se zjistit, kým jsem, kromě toho, že jsem závodní jezdec. Začal jsem si víc vážit maličkostí a chápat význam a důležitost rodiny a přátel.“
„Vždy jsem byl cílevědomý, a to vás někdy vede k sobectví, takže se snažím učit být trochu méně sobecký a stát se lepším posluchačem.“
Ricciardo je rád a vlastně i překvapen tím, jakou měl nakonec kariéru.
„Moje dětství bylo skvělé. Vždy jsem měl touhu dělat něco, co mě trochu děsilo. Důvod, proč jsem se pustil do závodění, byl ten, že to vlastně nikdo moc nedělal. Byla to moje šance dělat něco trochu víc cool než ostatní.“
Vítězství Ricciarda v Monaku v roce 2018
Foto: Getty Images / Charles Coates, Dan Istitene, Mark Thompson
„V podstatě jsem se jen předváděl, ale to předvádění mě dostalo na opravdu dobré místo v životě. Občas si vzpomenu na věci, jako bylo vítězství v Monaku a říkám si: ‚To se fakt stalo?!‘ Závodění jsem vždy miloval, ale nikdy jsem si nemyslel, že budu mít takovou kariéru a dostanu se až do F1.“
„Musíte prostě brát všechno krok za krokem. Když se díváte moc daleko dopředu, všechno vypadá trochu děsivě.“