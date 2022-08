Co dělá Cem Bölükbaşı, když zrovna nezávodí?

I proto je jeho nováčkovská sezóna ve formuli 2 poměrně rozpačitá. Zatímco jeho kolega Fittipaldi sbírá jedno pódiové umístění za druhým a v současné době mu patří čtvrté místo v šampionátu, Cem letos zatím dojel nejlépe 11. v Monaku a na svém kontě nemá jediný bod.

I tak ale sní o formuli 1. Co dalšího na sebe fanouškům prozradil v rozhovoru pro web F2?

Kde jste vyrůstal?

Narodil jsem se, vyrůstal jsem a stále žiji v Turecku v Istanbulu.

Jakého sportovce mimo motorsport nejvíce obdivujete?

Rogera Federera a Kobe Bryanta. Federer je na kurtu skvělý a jako sportovec jde příkladem. Je také skvělou osobností, kvůli tomu co dělá mimo kurt. Kobe je prostě Kobe. Sleduji jeho rozhovory a čtu knihy o jeho tréninku a všem ostatním. Je vážně skvělý.

Jak relaxujete mimo trať?

Nejlepší je nic nedělat a odpočívat. Rád čtu knihy nebo hraju závodní hry. Miluju oficiální hru F1, což je docela směšné, protože ji hraju už roky. Stejně tak právě teď!

Jinak ale nejsem příliš často doma. Chodím hodně do posilovny a cvičím. I kdybych rád více odpočíval, stejně jdu cvičit, protože mi to pomáhá více se soustředit na to co zrovna dělám a vyčistím si tak mysl od závodění. Což je prospěšné.

S kým se na roštu F2 nejvíce kamarádíte?

V motorsportu příliš dlouho nepůsobím, na startovním roštu tedy všechny neznám. Ostatní spolu vyrůstali už v F4 a F3, takže se navzájem dobře znají. Kdežto když jsem přišel já, nikoho jsem neznal. Takže bych řekl, že můj nejlepší kamarád v F2 je rozhodně Enzo [Fittipaldi].

Jaké je vaše oblíbené nezdravé jídlo?

Dobrý hamburger, obzvláště klasický cheeseburger.

Co je na vašem seznamu přání?

Být pilotem F1. A to na samém vrcholu, stát se mistrem světa.

Kdybyste se mohl vrátit do jakéhokoliv momentu z vaší minulosti, jaký by to byl a proč?

Moje první jízda v závodním voze s GT European Series na Paul Ricard v roce 2019. Nebo moje první vítězství loni v Maďarsku v Euroformuli Open. Poprvé v životě zvítězit bylo opravdu speciální. Obzvláště oslavovat na pódiu jako vítěz.

Kdybyste nebyl závodník, co jiného byste dělal?

Strojní inženýrství, protože jsem studoval na strojního inženýra. Takže kdybych neřídil závodní auta, podílel bych se na jejich výrobě. Zapojil jsem se do Esportu, ale právě jsem se chystal studovat inženýrství v Německu. Práce na autech mě bavila. Mám rád inženýrskou stránku věci, takže bych byl pravděpodobně strojní inženýr.

Jaký je váš oblíbený film nebo televizní seriál?

Můj oblíbený film je Štěstí na dosah a oblíbený seriál Dark.

Co je poslední song, který jste poslouchal?

Byla to Guatemala od Swae Lee.

Co je vaše oblíbená závodní vzpomínka?

To je jednoduché, moje první vítězství. Bylo to těžké, protože to byl můj první závod v sérii a já měl smlouvu právě jen na tento jeden závod. Byl jsem dost svázán kvůli sponzorům. Takže vyhrát v takové situaci bylo opravdu speciální. Nestihl jsem ani příliš slavit, protože jsem hned musel na jednání. Naštěstí dopadlo dobře.

Jaký je váš nejcennější majetek?

Moje první malovaná helma, kterou jsem navrhl.

Váš oblíbený citát?

Pamatuj, že jsi se modlil za věci, které teď máš.

Jaký je váš ideální narozeninový dort?

Miluju čokoládu. Vlastně nemám rád tu část dortu, která je uvnitř. Měl bych jen super krémovou a intenzivní, velmi bohatou verzi. Možná kombinace třešeň/čokoláda.

Co byl váš nejtrapnější moment?

Při bezpečnostní kontrole na letišti jsem si zapomněl helmu. Musel jsem pro ni běžet zpátky. Ale naštěstí to nebyla první bezpečnostní kontrola, ale až ta za pasovou kontrolou. Měl jsem dvě tašky a tašku na helmu. Zapomněl jsem tašku s helmou a šel k bráně, tam jsem seděl asi 45 minut a až když jsme nastupovali do letadla, jsem zjistil, že jsem jí zapomněl. To bylo na začátku letošní sezóny.