Co dál? Bottas zakončil kariéru u Sauberu dvěma kolizemi

Bottas do posledního závodu sezóny startoval z deváté pozice. V prvním kole ale zezadu v šesté zatáčce roztočil pilota Red Bullu Sergia Péreze a poškodil si při tom přední křídlo. Kvůli tomu se propadl až na 14. místo, navíc dostal za způsobení kolize desetisekundovou penalizaci.

Další incident přišel ve 30. kole, kdy v souboji s Kevinem Magnussenem z boku narazil do pilota Haasu, který jel rovněž poslední závod za svůj tým. Zatímco Magnussen mohl pokračovat a závod dokončil na 16. místě, Bottas si nárazem vylomil zavěšení pravého předního kola a po dojetí do boxů ze závodu odstoupil.

„Bohužel dnes to mělo po incidentu v prvním kole, za který jsem dostal penalizaci, sestupnou tendenci. Od té chvíle jsem byl vzadu, stále jsme se ale snažili a tlačili jsme,“ řekl Bottas.

„Později v závodě jsem měl při bránění pozice kontakt s Kevinem (Magnussenem). Zablokoval jsem své staré pneumatiky a v podstatě do něj najel. Byla to moje chyba a mrzí mě, že můj poslední závod s týmem skončil tímto způsobem. Víme, že jsme do toho dali všechno a tohle je vše, co jsme dnes večer mohli udělat.

Penalizace pro příští závod Valtteri Bottas dostal za kolizi s Magnussenem penalizaci 5 míst pro další závod.

„Jak další sezóna skončila a já plánuji, co bude dál, chci využít této příležitosti a poděkovat všem v týmu, všem ve Ferrari a všem svým příznivcům za jejich neuvěřitelnou podporu v tomto roce,“ uzavřel Bottas.