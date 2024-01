Co bude dál? Roman Staněk vše odhalí v Brně!

Po úspěšné sezoně 2022, ve které devatenáctiletý pilot získal ve formuli 3 čtyři pódiová umístění včetně jednoho vítězství, se Roman Staněk přesunul mezi nejlepší juniory světa do formule 2. Ve své první sezoně se rozhodně neztratil, za zmínku stojí třeba sedmé místo v Monaku či pátá příčka na Red Bull Ringu i za podpory stovek českých fanoušků na tribunách rakouského okruhu.

„Moc si vážím podpory fanoušků, které se mi celou minulou sezónu dostávalo, a proto se s nimi chci potkávat i jinde než na závodních okruzích. Je mi ale líto, že akce v Česku nemohu pořádat častěji, protože bydlím v Itálii a mám tam spoustu povinností. Hlavně díky českým fanouškům patří závody ve Spielbergu a na Hungaroringu k těm, na které jsem se loni těšil nejvíc,“ uvedla česká formulová naděje v tiskové zprávě.

Aby se Roman Staněk fanouškům ještě přiblížil, zve všechny své příznivce už toto pondělí 22. ledna do Brna. V moravské metropoli se s nimi setká v kinosále Cinema City v nákupní galerii Olympia. Roman Staněk by měl oficiálně oznámit, kde bude letos závodit. I když se měly kolem českého závodníka točit i týmy ze seriálu Super Formula a dalších sérií, jeho snem je pokračovat ve formuli 2 a přiblížit se tak angažmá ve formuli 1. „Záložní variantu nemám a pokud příští rok nebudu závodit ve formuli 2, tak to pro mě znamená, že je to konec mého snu o formuli 1,“ uvedl Staněk na konci roku 2023.

Problémem pochopitelně zůstává vysoká finanční náročnost formule 2. Pilot potřebuje na sezonu rozpočet kolem 60 milionů korun. Romanu Staňkovi loni pomohly i příspěvky fanoušků v crowdfundingové kampani, díky kterým se mohl zúčastnit posledních závodů F2 v Abú Zabí.

Chcete být v pondělí spolu s Romane Staňkem u toho a setkat se osobně s českou hvězdou? Lístky jsou stále k dostání zde: https://goout.net/cs/listky/roman-stanek/pciw/.