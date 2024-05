Členové Kongresu píšou Liberty Media. Chtějí vědět, proč odmítli Andrettiho

Andretti i nadále pokračuje v přípravách na vstup do F1. Na startovním roštu chce být v roce 2026. Má to ale háček – Formule 1 ho odmítla. V nejbližší době má proběhnout schůzka, ale je otázkou, zda F1 svůj názor přehodnotí.

Oficiálním důvodem je to, že 11. tým v podání Andrettiho by šampionátu nic nepřinesl. Existují obavy, že by nebyl konkurenceschopný.

Na Liberty Media (konkrétně na šéfa společnosti, kterým je Greg Maffei) se nyní obrátilo 12 členů amerického Kongresu. Píšou, aby vyjádřili znepokojení „nad zjevnými protisoutěžními kroky, které by mohly zabránit dvěma americkým společnostem, Andretti Global a General Motors (GM) v soutěži ve Formuli 1.“

Dále tvrdí, že zamítnutí žádosti ze strany FOM „se zdá být vedeno současnou sestavou evropských závodních týmů Formule 1, z nichž mnohé jsou spojeny se zahraničními výrobci automobilů, kteří přímo konkurují americkým automobilovým společnostem, jako je GM. Je nespravedlivé a nesprávné pokoušet se bránit americkým společnostem ve vstupu do Formule 1, což by také mohlo porušovat americké antimonopolní zákony.“

„Účast všech týmů Formule 1, včetně všech amerických, by měla být založena na zásluhách a neměla by se omezovat pouze na ochranu současné sestavy závodních týmů. To platí zejména s ohledem na rostoucí přítomnost Formule 1 ve Spojených státech, včetně tří závodů – v Miami na Floridě, Austinu v Texasu a Las Vegas v Nevadě.“

Kongresmani budou chtít znát odpovědi na tři otázky.

1. Na základě jakého oprávnění FOM odmítá přijetí společnosti Andretti Global? Jaké je odůvodnění odmítnutí ze strany FOM, zejména s ohledem na to, že Andretti Global a jeho partner GM jsou potenciálně prvním závodním týmem vlastněným Američany a postaveným v Americe?

2. Shermanův antimonopolní zákon z roku 1890 zakazuje nepřiměřené omezování hospodářské soutěže na trhu s cílem dosáhnout nejlepšího výsledku pro amerického spotřebitele. Členy Kongresu zajímá, jak je odmítnutí společnosti Andretti Global a GM, společností vlastněných Američany, ze strany FOM v souladu s požadavky Shermanova zákona, jelikož toto rozhodnutí bude ve prospěch zavedených evropských závodních týmů a zahraničních automobilek, které tyto týmy vlastní.

3. Kongresmani uvádí, že GM má v úmyslu znovu uvést svou značku Cadillac na evropský trh, což by podpořilo tisíce dobře placených pracovních míst v americkém automobilovém průmyslu, zejména s ohledem na celosvětovou sledovanost Formule 1 a její dopady pro týmy a sponzory.

Proto je zajímá, jak velkou roli při rozhodování o nepřijetí týmu Andretti Global hrál vstup GM a Andretti do soutěže a vstup GM na evropský trh, s ohledem na veřejné protesty stávajících týmů Formule 1 proti novému americkému konkurentovi.