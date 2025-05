Ciudad de México prodloužilo smlouvu. V kalendáři F1 zůstane do roku 2028

Mexiko podepsalo novou tříletou smlouvu. V kalendáři F1 tak bude nejméně do roku 2028. Podpis přichází i přesto, že z F1 odešel Sergio Pérez, takže místní nebudou mít letos na startovním roštu svého jezdce. Pérez by se ale mohl do F1 zase vrátit. Je spojován s Cadillacem.

Teprve se uvidí, jak to ovlivní zájem fanoušků, který byl ale vždy vysoký – vloni přišlo za celý víkend 450 tisíc lidí. Napomáhá tomu také pozice okruhu – nachází se přímo v jednom z největších měst světa v dosahu metra a nedaleko letiště.

„Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit, že se GP Mexika bude konat další tři roky,“ řekl prezident a generální ředitel promotéra CIE Alejandro Soberon.

„Jsme velmi vděční za neocenitelnou podporu vlády Mexico City, od šéfky vlády Clary Brugada až po naši prezidentku Claudii Sheinbaum, a také Stefanu Domenicalimu z Formule 1, kteří umožnili pokračovat v tom, abychom mohli i nadále uvítat F1 v naši zemi.“

„Přispívá to nejen k ekonomickému rozvoji Mexico City, ale také významným způsobem propaguje naše město i naši zemi ve světě.“