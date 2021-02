Cítím bolavé bicepsy, říká nováček v IndyCar Grosjean

Na čtyřiatřicetiletého Grosjeana čekají závody na klasických a městských okruzích, na oválech startovat nebude. Svůj monopost stáje Dale Coyne Racing s motorem Honda si nyní poprvé vyzkoušel v rámci privátních testů.

„Cítil jsem se normálně. Je to jiné auto, jiný šampionát, ale kromě toho mi vše přišlo skvělé a takové normální. Na nové auto si musím zvyknout. Trochu mi to připomíná období, kdy jsem z formule renault přecházel do formule 3 a následně do GP2. Zatím jsem tady šťastný,“ popsal Francouz své první dojmy v rozhovoru pro oficiální web IndyCar.

#IndyCar testing results:

1. Newgarden 1:07.039

2. Bourdais 1:07.311

3. VeeKay 1:07.405

4. Daly 1:07.424

5. McLaughlin 1:07.478

6. Power 1:07.509

7. Pagenaud 1:07.832

8. Rahal 1:07.861

9. Grosjean 1:07.876 — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) February 23, 2021

„Mechanická přilnavost vozu je vážně dobrá, dobře chápu, proč je tady závodění tak zábavné. Tým pracuje skvěle, je to jiné, ale já jsem s tím spokojený. Moje adaptace proběhla hladce. Samozřejmě, že čím víc budeme testovat, tím to bude lepší, ale už se taky nemůžu dočkat 18. dubna a prvních závodů,“ přiznal bývalý pilot týmů Renault, Lotus a Haas, kterého čeká závodní premiéra v IndyCar právě na závodišti v Alabamě.

Po devíti sezonách ve formuli 1 si nyní Romain Grosjean zvyká na novou závodních techniku. Každý jezdec v IndyCar má k dispozici shodné šasi Dallara IR-12 s implementovaným aerokitem IR-18. V útrobách monopostů se nachází dvakrát přeplňované motory Honda a Chevrolet a závodníci nemají k dispozici posilovač řízení.

„Už po první jízdě mě trochu bolely bicepsy a pomyslel jsem si ‚ok, tak teď to začíná být zajímavé.‘ Doopravdy tady cítíte auto. Řekl bych, že v přístupu k brždění a v najíždění do zatáček tady trochu více můžete aplikovat vlastní jezdecký styl. Můžeme volit mezi různými stopami, zatímco ve formuli 1 jste více vázáni na jednu ideální linii kvůli tomu, jak pracuje aerodynamika.“

„Po ránu jsem udělal chybu a roztočil jsem se v první zatáčce. Zasekl jsem se ve štěrku. Na této trati musíte čelit následkům, nesmíte překročit její limity. A to si vážně užívám,“ pochvaloval si Grosjean po prvních kolech kouzlo amerických přírodních tratí.

Pro pilota, který si více než deset let pohyboval v prostředí formule 1, je uvolněná atmosféra paddocku IndyCar až šokující změnou.

„Když jsem přijel, tak mě hned překvapilo, jak všechna auta stojí venku, žádné zavřené garáže nebo stany. Vážně se mi to líbí. Procházel jsem se po pit lane a zastavil se na kus řeči u Sébastiena Bourdaise. Pak se k nám přidal ještě Takuma Sato a bylo z toho moc pěkné povídání hned u našich aut. Pokaždé, když si tady sundáte helmu, tak cítíte to přátelské prostředí. Každý si tu s vámi rád popovídá.“

I přes prvotní pozitivní dojmy však Grosjeana stále pronásleduje stín bahrajnské nehody. Popálené ruce stále bolí.

„Během posledního výjezdu jsem musel řešit krizovou situaci, a to bylo trochu bolestivé. Očekával jsem to. Dobře vím, že to ještě není úplně zahojené a stále je to velmi citlivé,“ promluvil účastník 179 velkých cen o svém zranění.

Kromě Grosjeanova týmu testují v Barber Motorsports Parku také týmy AJ Foyt Racing, Ed Carpenter Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing a Penske.

Romain Grosjean se v Alabamě poprvé svezl s vozem IndyCar: