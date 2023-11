Cítil jsem se jako klaun, řekl Max Verstappen k zahajovacímu ceremoniálu v Las Vegas

Ve středu večer absolvovali jezdci F1 v Las Vegas ceremoniál, kterým byl zahájen program před nadcházející velkou cenou.

Ačkoliv to není pro velké ceny F1 úplně typické, závodu v Las Vegas předcházel velký zahajovací ceremoniál plný světelných efektů a doprovodné hudby (vystoupili například DJ Tiesto či 30 Seconds to Mars), jehož součástí byla i prezentace jezdců, kteří pomocí pohyblivých platformem vyjížděli z velkých krabic.

Ne všem se však tato akce líbila, což potvrzují i slova trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena.

„Za mě bych tyto věci vynechal. Jde o to, že tam stojíte a vypadáte jako klaun. Z 99 procent jde o show, zatímco jedno procento připadá na sport,“ nechal se slyšet pilot Red Bullu, kterého cituje Autosport.

„Tyto věci kolem nemám rád. Vím, že to k Vegas patří, ale já se o to nezajímám,“ vysvětlil Verstappen, který dokonce přiznal, že se na nadcházející víkend ani netěší.

„Pokusím se udělat maximum, ale na show kolem se netěším. Můžete se na to dívat dvěma způsoby, po obchodní nebo sportovní stránce. Chápu i jejich stránku věci, ale jen vyjadřuji svůj názor,“ řekl Nizozemec k vedení F1 s tím, že na jejich místě by možná volil stejný přístup.

„Kdybych byl majitelem, udělal bych to samé, neposlouchal bych jezdce, je to můj sport, dělám si s ním, co chci, pokud by to tak bylo,“ uvedl Verstappen, který zároveň dodal, že se svými výroky nechce pokusit něco změnit, ale pouze sdílet svůj pohled.

Trať není nic moc

I když zná Verstappen městskou trať v Las Vegas zatím pouze ze simulátoru, nemá z ní již nyní příliš dobrý pocit.

„Není moc zajímavá. Abych byl upřímný, má málo zatáček. Nevím, bude záležet na úrovni přilnavosti. Zatím se nezdá, že by jí mělo být dost, ale pojedeme tak, jak to půjde,“ dodal.