Cítil jsem jen čistý vztek, vzpomíná Ricciardo na Monako 2016

Před čtyřmi lety v Monaku vyhrál Ricciardo s vozem Red Bull kvalifikaci před piloty Mercedesu Nicem Rosbergem a Lewisem Hamiltonem. Do závodu odstartoval bezchybně, udržel první pozici a začal si budovat náskok.

V průběhu závodu nedal Australan soupeřům žádnou příležitost ohrozit jeho vedoucí postavení, o vítězství ho však nakonec připravila chyba jeho vlastního týmu. Po povolání do boxů přijel k mechanikům, kteří neměli připravené pneumatiky. Díky velkému zdržení se do čela dostal Lewis Hamilton a ve slavné grand prix zvítězil on. Druhý Ricciardo nedokázal na stupních vítězů skrývat frustraci.

Australský pilot, kterého v sezóně 2020 čeká poslední rok u Renaultu před přestupem k McLarenu, přiznal, že monacký neúspěch ho strašil ještě dva roky poté.

„Nebudu lhát, Monako 2016 mě pronásledovalo ještě po dvou letech,“ otevřel Ricciardo své vzpomínky ve vyjádření pro sociální sítě.

Hororový ročník 2016 v Ricciardově hlavně přebil až rok 2018, kdy se konečně dočkal monackého triumfu. Špatné vzpomínky se však australskému jezdci vracely i v průběhu vítězného závodu.

„Když jsem jen pomyslel na to, že bychom zase udělali špatný krok a já přišel o vítězství…“

„Pokud v Monaku najedete první do první zatáčky, tak si to můžete prohrát jen sami. Máte to ve svých rukou.“

„V roce 2018 jsem ale zažil jinou úroveň stresu jenom kvůli tomu, co se stalo před tím v roce 2016. Nejvíce převládajícím pocitem bylo to, že tentokrát jsem si to nenechal protéct mezi prsty.“

„Nejvíce jsem si to užíval v dalších dnech po neděli. Byl jsem hrozně unavený (po závodě; pozn. red.).“

Daniel Ricciardo sice v Monaku dokončil nedodělanou práci a stal se vítězem nejslavnějšího závodu formule 1, i tak však v sobě stále nosí vzpomínky na sezónu 2016, kdy byl poprvé velmi blízko k zápisu do historie.

„I po čtyřech letech si ten den pamatuji do nejmenších detailů. Je to jako video v mé mysli.“

„Vybavuji si, jak jsem po ‚tom‘ pit stopu projížděl hrozně naštvaný zatáčkou před tunelem.“

„Vůbec by mi tenkrát nevadilo mít technickou závadu a nedojet závod, po závodě jsem nechtěl s nikým mluvit. Nechtěl jsem žádný soucit, cítil jsem jen čistý vztek.“

„Pamatuji si, jak jsem stál na pódiu s Lewisem, který vyhrál závod, který jsem měl já pod kontrolou. Prostě jsem tam vůbec nechtěl být.“

Útěchu bezprostředně po závodě poskytl Ricciardovi jindy nezlomný Helmut Marko.

„Chtěl jsem být sám v mém pokoji pro jezdce, v tu chvíli za mnou ale přišel Helmut, byl úplně zlomený. Jen mi řekl ‚omlouvám se‘ a objal mě. Na to jsem nedokázal reagovat nijak agresivně, bolelo ho to stejně jako mě.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson