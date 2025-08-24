Čína byla pro Ferrari zlomová. Vasseur přiznal, že pak museli zvednout vůz

Frédéric Vasseur potvrdil, že Hamiltonova diskvalifikace z Velké ceny Číny měla negativní vliv na další průběh sezóny. Ferrari muselo jezdit s vozem výše a ztratilo soustředění.
Oba jezdci Ferrari byli diskvalifikováni z výsledků Velké ceny Číny. Leclercův vůz měl nižší hmotnost, než stanovují pravidla, a Hamilton měl příliš opotřebovanou kluznou desku.
Ferrari pak muselo svůj vůz „zvednout“. Na některých okruzích museli jezdci Ferrari použít také přístup lift and coast, kdy pouští nohu z plynu na rovinkách dříve než začnou brzdit.
„Museli jsme si nechat rezervu. A citlivost těchto vozů na světlou výšku je obrovská,“ řekl Fred Vasseur pro web The Race.
„Každý milimetr představuje jednu pozici na startovním roštu. To znamená, že pokud začnete být opatrní, protože nemáte plnou kontrolu, má to obrovský vliv na výkon.“
„Jde o stabilitu platformy,“ vysvětluje Vasseur. „Velká evoluce těchto aut spočívá v tom, že jsme mnohem více zaměření na stabilitu a ovladatelnost než na čistý přítlak.“
„Když se podíváte na poslední tři roky, pokaždé, když jsme udělali dobrý krok, bylo to spíše díky tomu, že jsme se zaměřili na ovladatelnost.“
Podle Vasseura je nutné mít něco lineárnějšího a konzistentnějšího, aby vůz nezačal ztrácet přítlak při změně nastavení nebo kvůli citlivosti na vítr.
V Belgii představilo Ferrari nové zavěšení, které má zlepšit stabilitu platformy a současně pomoci lépe kontrolovat opotřebení kluzné desky.
„Rád bych ten krok vpřed udělal dříve, protože když provádíte úpravy, nikdy to není nejúčinnější z hlediska hmotnosti nebo aerodynamiky. Vždy to má i své nevýhody.“
„Vyvinuli jsme auto s jiným zavěšením, takže se vydáte určitým směrem, a pokud změníte zavěšení, můžete provést určité úpravy, ale nemůžete předělat vývoj.“
Podle Vasseura problémy navíc odvedly pozornost od dalších oblastí.
„Je to vždy kombinace, protože když trávíte více času řešením tohoto, jste o něco méně soustředění na výjezdové kolo, na přípravu pneumatik, na cokoli jiného. A nakonec za to zaplatíte.“
V Maďarsku získal Leclerc překvapivou pole position. Roli hrálo i to, že vyjel na trať dříve, což znamenalo, že nemusel stát na konci boxové uličky a čekat, až jezdci před ním vyjedou do svých výjezdových kol. Lépe tak udržel teplotu pneumatik.
„Je to tolik o detailech, že jakmile nemáte soustředění na správné věci, ztrácíte úplně půdu pod nohama. A když říkám úplně, myslím tím, že když ztratíte jednu nebo dvě desetiny, spadnete z prvního na páté místo. Skutečně je to o detailech a o tom, kam soustředíte pozornost, odkud přichází výkon.“