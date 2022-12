Čím více času ubíhá, tím více jsem s tím smířený, říká Vettel o neúspěchu u Ferrari

Sebastian Vettel dosáhl největších úspěchů u Red Bullu. V roce 2015 přestoupil k Ferrari, se kterým ale titul získat nedokázal.

V letech 2010 až 2013 Sebastian Vettel dominoval formuli 1. Red Bullu v následujícím roce ublížil příchod hybridních pohonných jednotek. Vettela navíc porazil Ricciardo. Na konci sezóny oznámil, že odchází z Red Bullu do Ferrari, kde nahradil Fernanda Alonsa. Vytoužený titul ale nikdy nepřišel.

„Zažil jsem tam spoustu legrace,“ řekl Vettel v podcastu Beyond The Grid. „Myslím, že mám velmi silný citový vztah k Itálii, k italským lidem a ke značce Ferrari, takže pro mě bylo ctí závodit za Ferrari.“

„Zažili jsme spolu skvělé chvíle, takže mám spoustu vzpomínek, které si uchovám navždy, a spoustu přátel, které jsem získal.“

Vettel u Ferrari Vítězství: 14 (třetí nejvyšší počet)

Stupně vítězů: 55 (sdílení druhé místo s Barrichellem)

Vettel přiznává, že se mu u italského týmu nepodařilo dosáhnout toho, co si předsevzal, ale výčitky kvůli tomu nemá.

„Z hlediska čísel a statistik jsem neuspěl, protože mým cílem bylo vyhrát mistrovství světa a to se mi nepodařilo.“

„Balík v podobě Mercedesu a Lewise pro nás byl příliš silný a neporazili jsme je. Ale čím více času ubíhá, tím více jsem s tím smířený. Už jen proto, že když se ohlédnu za touto etapou, vím, že jsme dokázali velké věci. Vím, že jsme udělali i věci, které nebyly skvělé.“

„Nakonec, jak jsem řekl, byl tam někdo jiný, kdo byl v té době prostě lepší a zasloužil si vyhrát, takže jsme byli několikrát druzí. Ale ničeho nelituji a bylo hodně věcí, které jsem se naučil. Nic bych neměnil.“

Přestože Vettel zaujímá tento postoj, přiznává, že jeho působení u Ferrari představovalo určité emocionální problémy, které pramenily především z jeho vlastních očekávání.

„Nikdy jsem necítil takový ten extra tlak z toho, že jsem jezdec Ferrari. Jestli jsem něco cítil, tak extra tlak, který jsem měl na základě očekávání vůči sobě, že chci na tomto místě uspět a chci, aby to fungovalo.“

„Existuje spousta důvodů, proč se mi to nepodařilo, nebo proč to nemuselo fungovat. Ale nakonec si myslím, že jsem stále velmi spokojený a smířený s tím, čeho jsme dosáhli.“

„Ale jistě, když se ohlédnu zpátky, chvíli trvalo, než jsem se z toho tak nějak vzpamatoval.“

Na otázku, zda by se věci mohly vyvíjet jinak, kdyby na sebe snížil tlak, Vettel odpověděl: „Nevím, možná. To, co jsem v té době dělal, bylo, že jsem se vždy snažil udělat to nejlepší, co jsem mohl. Myslím, že mě ta zkušenost hodně naučila, a i když jsem možná ten přístup zvolil špatně a bylo toho moc, nebo jsem se možná někdy snažil až moc, tak pořád mě to něco naučilo. Pravděpodobně bych se to musel naučit jindy, takže bych nic neměnil.“