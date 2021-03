Cílem je skončit mezi nejlepšími třemi, říká Staněk před svou druhou sezónou ve formuli 3

Během ledna a února se na tratích v Dubaji a Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo dohromady pět podniků asijské formule 3. Staněk závodil za tým Hitech Grand Prix, se kterým pojede také ve FIA formuli 3 a v celkovém hodnocení obsadil desáté místo.

„Samozřejmě to bylo jiné auto, ale hodně jsem se toho naučil a s týmem jsem dobře vycházel. Myslím, že vždy je dobré být v autě, nezáleží přitom, jestli to je asijská F3, F2, F4. Udržuje vás to ve správném myšlení, jste svěží a soustředěný,“ řekl Staněk v rozhovoru pro oficiální stránky formule 3.

„Někteří z týmu Hitech, kteří byli v asijské F3, by měli být i při testech F3 a myslím, že to bude dobré, protože budeme hned vědět, co od sebe můžeme očekávat. Doufám, že se nám bude dařit. Jsem připraven do toho jít a nemohu se dočkat, až budu zpátky v autě.“

Oproti loňské sezóně bude Staněk na letošní ročník F3 lépe připraven. Vzhledem k velmi pozdnímu oznámení jeho působení ve F3 u českého týmu Charouz Racing System se český pilot nezúčastnil testů a poprvé do vozu usedl až při prvním podniku na Red Bull Ringu.

Původně měl vloni Staněk absolvovat celou sezónu evropského šampionátu formule Regional, ale, jak sám říká částečně kvůli pandemii koronaviru, došlo ke změně plánů.

„Když jsem dostal nabídku závodit ve F3, byl jsem opravdu šťastný. Nebyli jsme schopni bojovat o top 5, ale hodně jsem se toho naučil. První sezóna byla obtížná. Netestoval jsem a naskočil jsem hned do závodního víkendu, s prvním závodem jsem byl ale spokojen.

„Během celé sezóny jsem se toho spoustu naučil, naštěstí jsem ale měl u Charouze dobrého inženýra Michiela Gommeerse, který mi hodně pomohl. Myslím, že nejnáročnější bylo celkově si zvyknout na auto.

„Ve F4 jsme měli dva dlouhé tréninky, pak kvalifikaci a tři závody. Ve F3 máte 45 minut (tréninku), kde můžete zajet možná tak pět rychlých kol a jdete hned do kvalifikace. Bylo náročné se tomu přizpůsobit, ale ve F2 je to stejné. Musíte si na to zvyknout, ale je to dobrý způsob učení.“

Díky zkušenostem z loňského ročníku F3 je Staněk lépe připraven po psychické i fyzické stránce.

„Myslím, že mentálně jsem hodně vyrostl. Jsem teď lepším jezdcem, protože když jsem začínal ve F3, nebyl jsem tak zkušený a nevěděl jsem, co v určitých situacích dělat. Minulý rok jsem se toho ale naučil spoustu o autě a měl jsem opravdu dobrého inženýra. Naučil mě všechno o autech a velmi mi pomohl.

„Tento rok je cílem pochopitelně vyhrát titul, radši mám ale menší očekávání a nastavím si cíle, které vím, že mohu dosáhnout. V tuto chvíli je cílem skončit mezi nejlepšími třemi a myslím, že s Hitechem je to možné, pokud budeme tvrdě pracovat a dělat věci správně,“ uzavírá Staněk.