Cílem Ferrari bude alespoň v některých závodech bojovat o vítězství

Ferrari v letech 2020 a 2021 nevyhrálo žádný závod. K „přestávce“ ve vítězstvích došlo také v letech 2014 a 2016, ale vždy šlo jen o jeden rok. Dva a více let čekalo Ferrari na vítězství na začátku 90. let.

Na druhou stranu je potřeba to brát v kontextu. Sezóna 2020 byla pro Ferrari nejhorší za desítky let. Vloni to však bylo už o dost lepší. Letos se navíc mění pravidla. Ferrari pracuje na pohonné jednotce a věří, že spoustu inovací našlo také na voze.

„Pohonná jednotka se výrazně liší od té současné, s výjimkou hybridu,“ uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto pro The Race.

„Pro rok 2022 dojde k určitým změnám v hybridním systému v první řadě kvůli pravidlům, protože od FIA jsou nařízeny další senzory ve všech systémech. Celkově je však systém velmi podobný tomu, se kterým jsme závodili na konci sezony.“

„Zbytek, a to zejména ve spalovacím motoru, je výrazně odlišný. Máme nové palivo, které obsahuje 10 % etanolu, což značně změnilo spalování. Jen s ohledem na to, že je palivo odlišné, a je jedno, kdo je dodavatelem, ztrácíme víceméně 20 koní, což znamená, že samotné spalování se dost změnilo. Ve vývoji pohonné jednotky bylo hodně možností a my jsme ji poměrně hodně změnili, zejména v konstrukci samotného spalování.“

Ferrari chce také využít změn pravidel a dotáhnout se na konkurenty. „V tomto roce pro nás bude důležité pokračovat v růstu a dále snižovat odstup od konkurence. Nová pravidla jsou jasnou příležitostí. Nadějí je být konkurenceschopný a být konkurenceschopný pro mě znamená být v pozici, kdy budu vyhrávat závody.“

„Znamenalo by to, že můžeme bojovat o titul? Když se podívám na dnešek, rozdíl je stále velký. Ale jsme Ferrari a je to součást naší DNA. Důležité je, abychom byli schopni alespoň v některých závodech bojovat o pole position a o vítězství. Je to prostý důsledek neustálého růstu a zlepšování. Byl bych zklamaný, kdybychom se oproti loňskému roku nezlepšili.“