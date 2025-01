Cílem Cunody by i nadále mělo být dostat se do Red Bullu, říká Permane

Ačkoliv Júki Cunoda dlouho živil šanci na to, že by se mohl stát nástupcem Sergia Péreze u Red Bullu, rakouský tým dal nakonec šanci jeho loňskému týmovému kolegovi Liamu Lawsonovi.

Japonského pilota tak čeká již pátá sezona v barvách týmu z Faenzy, který letos ponese název Racing Bulls.

Podle sportovního ředitele italského týmu Alana Permaneho by však měl Cunoda i nadále povýšení do Red Bullu považovat za svůj cíl, a svým způsobem by to měla být i snaha celé stáje Racing Bull.

Zkušený inženýr to tvrdí i přesto, že i on měl určité předsudky o Cunodovi.

„Musím přiznat, že jsem se v tomto ohledu provinil...Nevím, jestli vloni udělal krok nahoru, protože nemám s čím srovnávat,“ uvedl podle Autosportu Permane, který k Racing Bulls přišel vloni ze stáje Alpine.

„Samozřejmě jsou tam stále nedostatky, které musí vybrousit a spousta oblastí, které potřebuje vypilovat. Kolik mu ale je, 24 let? Pořád je to mladý kluk, takže na to má spoustu času. Ví, na čem musí zapracovat,“ je přesvědčen 57letý Brit.

„Když se dopustí chyby, můžete slyšet a vidět, jak je ze sebe frustrovaný, ale rychlost v něm je, o tom není pochyb. Je velmi rychlý a jeho zpětná vazba je vynikající. I jeho angličtina je výborná. Je radost s ním pracovat,“ prohlásil Permane na adresu Cunody.

„Nic by mi neudělalo větší radost, než kdybych ho dostali na takovou úroveň, aby mohl přestoupit do špičkového týmu, do Red Bullu. Zcela správně by to měl být jeho cíl a měl by to být i náš cíl. Jedním z cílů existence tohoto týmu, byť už to není jediný důvod, je rozvíjet talenty. Pokud z něj dokážeme udělat vítěze závodů, bude to fantastické,“ dodal sportovní ředitel týmu Racing Bulls.