Chystaný film s Pittem ze světa F1 mě příliš nezajímá, tvrdí Verstappen

V zákulisí závodů F1 se letos začal natáčet film, na kterém se v roli jednoho z producentů podílí i Lewis Hamilton a ve kterém bude hrát mj. také hvězdný Brad Pitt.

K připravovanému snímku se nyní pro web Formule1.nl vyjádřil Max Verstappen, který prozradil, že zná celou řadu filmů, ve kterých hraje již zmíněný Pitt.

„Ano, je jich spousta. Dannyho parťáci, Dannyho parťáci 2 a tak dále, tyhle filmy mi přirostly k srdci. Každopádně mám rád filmy a Brad Pitt je samozřejmě super herec,“& uznal Verstappen.

„Před Velkou cenou USA v Austinu jsem viděl několik ukázek z nového filmu. Promítali je během rozpravy jezdců s vysvětlením, jak to všechno natočili,“ uvedl nizozemský závodník.

„Hezky se na to koukalo, ale moc mě to nezajímá. Nepotřebuji vidět film sportu, kterému se věnuji. Film je samozřejmě fikce a všechno je vždycky přehnaně zdramatizované, což se vám určitě bude líbit. Já osobně to ale nevyhledávám,“ přiznal pilot Red Bullu.

Zdá se tedy, že trojnásobného mistra světa neznepokojily ani zprávy, které hovoří o odkladu premiéry tohoto filmu. Kvůli stávce v Hollywoodu se snímek nedostane do kin dříve než v roce 2025.