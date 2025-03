Chystá se kontroverzní krok? F1 zvažuje, že zruší nové pohonné jednotky a začne pracovat na desetiválcích

Vedení F1 i FIA v poslední době začíná nahlas mluvit o možném návratu desetiválců. Současný plán je takový, že zůstanou motory V6, které bude od příštího roku pohánět uhlíkově neutrální palivo. Stále ale půjde o hybridní motor, i když jednodušší než dnes, protože skončí MGU-H. Na druhou stranu vzroste podíl elektrické složky a to na polovinu.

Přestože vozy s novými motory ještě ani nevyjely, debatuje se o další změně pravidel. V budoucnu bychom se mohli dočkat návratu V10. Pokud bude motory pohánět udržitelné palivo, nebude hybrid až tak potřeba. Můžeme mít jen spalovací motor, ukázat nový trend automobilovému průmyslu a stále být zelení. Kdy se tak stane? Možná dříve, než si dokázal kdokoliv představit.

Nezrušíme to?

V příštím roce se kromě motorů změní také technická pravidla pro vozy. Obecně platí, že čím déle jsou pravidla stabilní, tím více dochází ke sbližování týmů. Poslední dva, tři roky jsou toho dobrým důkazem.

Změna pravidel nabízí velkou příležitost pro týmy, jako jsou Aston Martin, Alpine nebo Williams. Mohou ale také vygenerovat tým, který bude několik let dominovat.

Co když to ale dopadne špatně, Mercedes (nebo někdo jiný) postaví silnou pohonnou jednotku a v první kvalifikaci roku 2026 dá všem více než sekundu? Fanoušky, kteří přišli díky Drive to Survive, by mohla podobná formule 1 přestat bavit.

Podle Auto Motor und Sport se již několik týdnů diskutuje o nouzovém plánu. Podle něj by současná pravidla byla prodloužena o dva roky, aby se následně v roce 2028 mohlo přejít přímo na levnější V10. Podobné motory by byly lehčí, levnější a dostupnější pro více potenciálních dodavatelů.

Výrobci navíc hlásí, že pravidla pro rok 2026 byla příliš ambiciózní, a vyjadřují obavy o bezpečnost rekuperace energie. To by mohlo vést k velkým rozdílům v rychlostech v závislosti na tom, zda je vůz v nabíjecím režimu, nebo ne.

FIA už měla založit dokonce „pracovní skupinu pro V10“. Názory týmů budou samozřejmě závislé od toho, jak dobře (špatně) jim jde vývoj nových pohonných jednotek.

Podle AMuS si podobné úvahy někteří vykládají jako snahu FIA zabránit propadáku. Pokud se obavy týmů naplní, bude to vina FIA. Pravidla napsala ona. Jiní obviňují Muhammada bin Sulajima, že chce pomoci Cadillacu. Říká se, že má ke značce General Motors citově blízko.

Tento scénář by byl pro Američany ideální. Mohli by dva roky jezdit s osvědčenými motory Ferrari a pak uvést na trh vlastní V10.

Překreslení mapy

Problém je, že zrušení nových pohonných jednotek by mělo řadu sekundárních následků. V příštím roce nemají jen přijít nové pohonné jednotky, ale má dojít k řadě změn mezi dodavateli a zákazníky.

Už zmíněný Cadillac by se změna nedotkla. Začal by odebírat pohonné jednotky Ferrari – jen místo nových ty současné.

Red Bull si ale vyvíjí vlastní pohonné jednotky a odchází od Hondy. Pro příští rok by tak byl bez motoru. S plánem na rychlé zavedení V10 prý ale „koketuje.“

Sauber se chce přeměnit na Audi. Německá automobilka by tak byla také bez motoru. Odložila by vstup Audi do F1 o dva roky a jezdila nadále jako Sauber s motory Ferrari? Nebo by celý projekt zrušila a prodala tým?

Proti je naopak Mercedes. Toto Wolff argumentuje právě tím, že by nebylo dostatek současných motorů.

Kromě toho by týmy musely odepsat poměrně značné investice.

Kompromis?

Podle AMuS je ve hře také alternativní pán. Nová pravidla by vstoupila v platnost, ale místo pěti let by platila jen tři roky. Poté by se přešlo na desetiválce.