Chystá Red Bull „nebočnice“, na kterých si Mercedes vylámal zuby?

Red Bull má údajně pracovat na konceptu, který připomíná to, co Mercedes zkoušel v předešlých dvou sezónách.

Týmy formule 1 se navzájem inspirují. Ne vždy musí malé týmy kopírovat od velkých, nebo ti méně úspěšní od úspěšnějších. Nápad je zkrátka nápad, a pokud se vám hodí, můžete ho využít...

Red Bull RB20 byl už poté, co se objevily první záběry, srovnáván s loňským vozem Mercedesu a to především kvůli konceptu krytu motoru. Zaujaly také bočnice a chlazení.

Podle Motorsport.com ale chce jít Red Bull ještě dál. Současné řešení má být použité pouze na začátku sezóny, kdy se očekávají vyšší teploty. F1 se poté přesune do Japonska (letos se jede v Suzuce už v dubnu) a Red Bull tam má nasadit bočnice, které budou hodně podobné původnímu konceptu bočnic Mercedesu size-zero alias „nebočnic“.

Mercedes tento koncept nasadil v roce 2022 s příchodem nových pravidel, u kterých se kvůli ground effectu podílí podlaha na celkovém přítlaku více. Koncept měl Mercedesu získat přítlak navíc. Ale to, co dobře fungovalo ve světě jedniček a nul a v aerodynamickém tunelu, to nefungovalo na reálné trati plné nerovností.

Mercedes přešel na konzervativnější řešení vloni v Monaku, i když James Allison uvedl, že přímo v bočních problém nebyl.

„Pravděpodobně to ubralo asi dvě desetiny sekundy z balíčku, který jsme na auto nasadili,“ řekl Allison. „Ale znamenalo to, že od té chvíle jsme alespoň věděli, že se tím nemusíme trápit. Po docela úmorných čtrnácti měsících jsme to prostě mohli smést ze stolu jako proměnnou...“