Chybou v poslední zatáčce jsem se připravil o pole position, lituje druhý Pérez

Druhý víkend sezóny přitom pro Mexičana nezačal dobře, když v prvním pátečním tréninku kolidoval s Estebanem Oconem.

V kvalifikaci ale zaznamenal svůj nejlepší výsledek v kariéře, když se poprvé dostal do první řady na roštu. Na nejrychlejšího Lewise Hamiltona mu přitom chybělo jen 35 tisícin sekundy.

Pérez věří, že dnes měl rychlost na zisk nejvýhodnější startovní pozice pro nedělní závod, v poslední zatáčce ale chyboval.

„Dnes jsem měl být na pole position. V poslední zatáčce jsem udělal chybu, ale jinak je to pozitivní. Musíme se jen ujistit, že se budeme nadále zlepšovat. Počítá se až zítřek,“ říká Pérez, který byl na roštu dosud nejlépe třetí.

„Musím poblahopřát týmu. Včera jsem udělal chybu a museli během dne tvrdě pracovat, takže je to dobrý návrat. Vždy je ale nejdůležitější ukázat zlepšení. Po tom, jak jsme na tom byli včera, jsem nečekal, že tady dnes budu.“

Pérez do závodu vyrazí na měkké sadě pneumatik, oproti Hamiltonovi i třetímu Verstappenovi by tak v úvodním stintu mohl mít výhodu, jelikož oba startují na střední směsi.

„Myslím, že zítra se může stát cokoliv. Oproti Lewisovi a Maxovi jsem na odlišné strategii. Bude proto zajímavé sledovat, co dokážeme. Nejdůležitější je získat body a bojovat.“

Chyboval i Verstappen

Třetí Verstappen není spokojen se svým pokusem v Q3. Nizozemec ztratil na Hamiltona pouze 87 tisícin sekundy, za týmovým kolegou pak zaostal o 52 tisícin.

„V Q3 jsem ve třetí zatáčce vyjel mimo trať, nebylo to skvělé kolo, ale nemůže to být vždy perfektní. Podíváme se, co bylo špatně. Stále je to ale třetí pozice, což je pro start dobré,“ řekl Verstappen.

„Bude to zajímavé, protože máme dva vozy na rozdílných sadách pneumatik, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Pokusíme se jim (Mercedesu) to zkomplikovat.“