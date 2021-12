Chybí tady Charlie Whiting, říká Horner po Saúdské Arábii

Max Verstappen nakonec odjel z Džiddy se dvěma penalizacemi v součtu 15 sekund. Paradoxně ale neměly vliv na výsledek. První dostal už v závodě za zkrácení zatáčky a získání výhody při souboji s Hamiltonem. Druhou po závodě za kolizi s Hamiltonem.

Red Bull samozřejmě nebyl se situací spokojený. „Měl jsem pocit, že dnes sportu chyběl Charlie Whiting,“ řekl Horner. „Je mi líto, že to musím říct, ale zkušenosti, které měl... je to samozřejmě frustrující.“

Charlie Whiting zemřel náhle před Grand Prix Austrálie 2019. Ve funkci ho nahradil Michael Masi.

Verstappen si v závodě stěžoval, že se Hamilton během safety caru před restartem nedokázal udržet na vzdálenost 10 délek vozu od něj. Nařízení platí pouze během zahřívacích kol.

„Už dlouho říkám, že máme přeregulováno,“ řekl Horner. „Měl jsem pocit, že existují pravidla o 10 délkách vozu, ale víte, zahřívací kolo není zahřívací kolo, pokud se jedná o restart. Přijde mi, že těch pravidel je příliš mnoho.“

Verstappen dostal už v závodě pětisekundovou penalizaci za to, že předjel Hamiltona mimo trať.

„Bylo to prostě velmi frustrující. Neměli jsme pocit, že by ta pětisekundová penalizace byla opravdu oprávněná, a rozhodně jsme měli pocit, že Lewis prostě najel Maxovi do zadní části vozu. Vypadalo to, že se jen snažil vyhnout předjetí, protože nechtěl dostat DRS.“

Horner svá slova pronesl ještě před rozhodnutím stewardů, podle kterých kolizi zavinil Verstappen. Po závodě dostal penalizaci 10 sekund. O druhé místo sice nepřišel, ale ze Saúdské Arábie si odvezl 3 trestné body a celkem jich má 7.

„Pro Michaela a stewardy je to obtížné, zejména na tomto typu místa a typu okruhu – s množstvím úlomků a typů zatáček,“ uznal Horner. „Ale to je stejné pro všechny. V podstatě každé rozhodnutí šlo dnes proti nám, stejně jako před pár týdny v Dauhá. Včera jsme pak viděli dva incidenty. Bylo to přinejmenším proměnlivé,“ řekl Horner v narážce na vyšetřování Hamiltona za možné ignorování dvojitých žlutých vlajek a ohrožení Mazepina ve třetím tréninku.“