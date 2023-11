Chybí mi byznys kolem F1, ale závody jako takové ne, říká Ecclestone

Bývalý šéf královny motorsportu Bernie Ecclestone promluvil o tom, co mu chybí v životě po formuli 1.

I když od chvíle, kdy Bernie Ecclestone opustil post šéfa F1 uplynulo již šest let, stále je o 93letém britském obchodníkovi slyšet.

Ať to bylo před třemi lety poté, co ve svých 89 letech přivítal na světě syna, a stal se tak jedním ze známých nejstarších otců v historii (více na Wikipedii zde), nebo nedávno, kdy médii proběhla zpráva o tom, že Ecclestone dostal od britského soudu podmínku a vysokou pokutu za daňový podvod.

Dlouholetý boss F1, který v padesátých letech dokonce v roli aktivního pilota zasáhl do programu Velké ceny Monaka, nyní popsal, co mu oproti letům, kdy byl v čele královny motorsportu, chybí.

„Chybí mi ta obchodní část. Samotné závody ani tak ne, často jsem stejně zůstal jen do jejich poloviny. Nikdy jsem nebýval až do konce závodu,“ uvedl Ecclestone v rozhovoru pro nizozemský server NOS.

Brit se rovněž vyjádřil k současnému stavu světového šampionátu F1.

„Mám radost, že se tento sport ve světě stále rozvíjí. Byl jsem to já, kdo vytáhl formuli 1 z Evropy a přivedl ji do zbytku světa. Soutěžíme o titul mistra světa, ne o mistra Evropy,“ sdílel svůj názor Ecclestone, který naopak není příliš nadšený z blížícího se závodu v Las Vegas.

„Moc se na to netěším. Proč? S formulí 1 to nemá nic společného,“ dodal Brit k návratu F1 do města hazardu.