Chybám Hamiltona je věnována malá pozornost, myslí si Ralf Schumacher

Podle Red Bullu sehrál Mercedes po nehodě divadlo. Podobně to vidí také Ralf Schumacher.

„Myslím, že to Lewis příliš dramatizoval. Druhý den odletěl do New Yorku, aby se zúčastnil nějaké akce,“ uvedl Ralf Schumacher pro německou televizi Sport 1.

„Byl to závodní incident. Díky bohu je tu svatozář, nikdo to neudělal záměrně.“

„Hamilton je neuvěřitelný, ale je to také jen člověk... a superlativy člověka mění. Jeho chybám je věnována velmi malá pozornost.“

Schumacher navíc poukázal na ochrannou sféru, kterou Hamilton má, protože pokaždé, když čelí kritice, objeví Toto Wolff.

„Pokud dojde ke kritice, Toto Wolff okamžitě přijde a řekne: ‚Takto se o sedminásobném mistrovi světa nemluví.‘“