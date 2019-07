Chyba mě stála stupně vítězů, lituje čtvrtý Stroll

Stroll jako první pilot přezul na osychající trati při předposledním výjezdu safety caru na suché pneumatiky, když jel po většinu závodu mimo bodovanou desítku.

Když ale všichni ostatní jezdci zajeli rovněž přezout na pneumatiky do sucha, dostal se Kanaďan do vedení závodu.

Stroll nakonec dojel do cíle na čtvrté pozici, což je pro něj nejlepší letošní výsledek. Svou chybou v závěru však podle svých slov daroval místo na stupních vítězů Daniilu Kvjatovi z Toro Rosso.

„Udělal jsem chybu v osmé zatáčce, kdy bylo ještě pořád docela vlhko a já byl první na pneumatikách do sucha. Udělal jsem v osmé zatáčce chybu a vyjel jsem na umělou trávu. Je to barva na obrubníku na výjezdu, která Daniilovi dovolila mě předjet,“ řekl Stroll.

„Nebýt toho, rozhodně si myslím, že bychom byli na stupních vítězů, se čtvrtým místem jsem ale šťastný.“

Stroll také přiznal, že bylo velmi náročné předpovídat průběh závodu. Kanaďan byl celkově pětkrát v boxech, z toho čtyřikrát podle svých slov nasadil nesprávnou sadu pneumatik pro aktuální podmínky na trati.

„Bylo to nesmírně náročné a vždy to byla trochu loterie, když jsme zastavili a nasadili jinou směs. Pokud jsem správně počítal, zastavili jsme pětkrát a čtyři z těch pěti zastávek byly špatné. Byli jsme na špatné sadě pneumatik a v jednu chvíli jsem se, myslím, roztočil dvakrát během jednoho kola na pneumatikách do sucha. Pak jsme zajeli do boxů, když zbývalo dvacet kol, a já vedl závod.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan