Chudák Hamilton. Podle Marka sehrál Mercedes po nehodě divadlo

„Nejvíce mě mrzela naše zpackaná zastávka v boxech. To je jediný důvod, proč se Hamilton dostal do Verstappenovy oblasti. Byl to normální závodní incident. Všechny historky, které se kolem něj objevily, byly Mercedesem přitažené za vlasy,“ řekl Marko pro Österreich.

„Když se Hamilton snažil vyjet ze štěrku se zařazenou zpátečkou, Verstappen už byl mimo vůz. Medical Car ho viděl a pokračovalo v jízdě. Pak dělali divadlo z toho, že se chudák Hamilton najednou zranil a tak dále.“

Marko se neobává Verstappenovy penalizace pro Grand Prix Ruska, i když v incidentu nevidí jasného viníka. Zároveň vylučuje, že by jeho jezdec chtěl do Hamiltona narazit úmyslně, aby si udržel pětibodový náskok v šampionátu.

„Nejsem naštvaný kvůli Maxově trestu, i když to pro mě byl závodní incident. Lewis mu nedal prostor a myslím, že je hloupost, že si Mercedes myslel, že do něj narazil schválně.“

Marko nevěří slovům Tota Wolffa a a pochybuje, že vůz W12 bude stejný až do konce sezony a tým ho nebude vyvíjet.

„Pořád jim nevěřím ani slovo. Pět bodů, o které vedeme, nic neznamená. Bude to napínavé až do posledního závodu.“