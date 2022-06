Chtěli jsme vyjasnit pravidla, říká Binotto o monackém protestu vůči Red Bullu

Vyšetřování ukázalo, že se Pérez čáry na výjezdu z boxů v Monaku nedotkl. Verstappen sice ano, ale podle nové verze Mezinárodního sportovního řádu jezdec poruší pravidlo jen tehdy, když čáru přejede celé kolo. FIA v tom měla sama zmatek – v poznámkách ředitele závodu to bylo sladěno se sportovním řádem až v Baku.

„Myslím, že v rozhodnutích došlo k určitým nesrovnalostem,“ řekl Binotto, když se ho Autosport zeptal na výsledek monackého protestu. „Je to jedno z rozhodnutí, se kterým nejsme spokojeni.“

„Podali jsme protest a věděli jsme, jak to dopadne, ale myslím, že bylo správné, že jsme protest podali, abychom alespoň ukázali, že s tehdejším rozhodnutím nesouhlasíme. A stále jsme přesvědčeni, že to nebylo správné rozhodnutí.“

„Tady v Baku museli změnit poznámky ředitele závodu a museli změnit i vjezd do boxů. Už se začalo diskutovat o tom, že bychom možná měli změnit zpět Mezinárodní sportovní řád, aby se to napravilo. Celkově si myslím, že tento typ, řekněme, diskuse a akce ukazuje, že v Monaku určitě došlo k nekonzistentnosti. Teď se tak rozhodli, my to budeme akceptovat a vlastně to akceptujeme. Žádné odvolání jsme nepodali.“

Binotto zopakoval, že protest Ferrari proti Red Bullu byl spíše snahou o vyjasnění současných pravidel než snahou poškodit svého rivala.

„Nebylo to nic proti Red Bullu. Šlo spíše o to, ukázat FIA, že nesouhlasíme s nekonzistentností rozhodnutí, která v této sezóně přijímají. Upřímně řečeno si myslím, že v současné době je to mezi oběma týmy férový souboj. Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve férovém boji.“