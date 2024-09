Chtěli jsme rychle vyjet z boxů, vysvětluje Albon zapomenutý ventilátor v airboxu

Britsko-thajský pilot tak musel po vyjetí z boxové uličky zastavit na trati a sám si zařízení odstranit.

Williams přesto zaznamenal v kvalifikaci na městské trati úspěch, když oba jeho vozy postoupily až do třetí části kvalifikace.

„Spěchali jsme, abychom využili větrného pytle, něco jako v Monze. Vlastně si myslím, že tato trať je ještě lepší než Monza na to se za někým vytáhnout, protože výjezd je z pomalé zatáčky a ve špinavém vzduchu neztrácíte tolik,“ vysvětlil Albon.

„Chtěli jsem mít těsné rozestupy a rychle vyjet z garáže, ale nechali jsme na autě ventilátor. Je to frustrující, ale lepší, že se to stalo v Q3 než v Q1 nebo Q2.“

Na tým se podle svých slov za toto pochybení nezlobí. Albon kvůli tomu nestihl najet do rychlého kola před vypršením časového limitu.

„Je pravidlo, že se traťový komisař nesmí dotknout auta. Nejsem si jistý ohledně vyhození ventilátoru z auta, je v tom nějaké omezení? Myslím, že na papíře je to v pohodě, odhození slídy z helmy je v pořádku, tak proč ne ventilátor? Doufám, že si pro zítřek udržím desáté místo.“

Colapinto poprvé v Q3, porazil Albona

Williams měl ve třetí části kvalifikace oba své vozy. Vedle Albona se poprvé mezi deset nejrychlejších ve své teprve druhé kvalifikaci F1 prosadil také Argentinec Franco Colapinto.

Ten svým závěrečným pokusem dokonce překonal Albona a odstartuje devátý. Po kvalifikaci poděkoval mechanikům, kteří opravili jeho vůz po nehodě ve druhém pátečním tréninku.

„Pro Williams je to velmi důležitý okamžik, pro mě je to splněný sen. Po včerejšku bylo jasné, že to bude těžké, ale vrátili jsme se. Kluci v garáži odvedli skvělou práci. Dosáhl jsem toho ve svém druhém víkendu ve F1, nemohu být šťastnější. Byla to velmi dobrá kvalifikace, myslím, že jsem zajel dobrá kola. Vždy, když jsem vyjel, odvedli jsme jako tým velmi dobrou práci,“ řekl Colapinto.

„Těším se na zítřek. Do první zatáčky je jen krátká rovinka, takže jsem nadšený. Je to úžasný moment, moje první Q3, mám z toho velkou radost. Je to chvíle, o které sní každý závodník.“