Chtěli jsme rozdělit strategie, ale neudělali jsme to. Ferrari (ne)vysvětluje selhání v Imole

Všechny tři hypervozy Ferrari 499P měly v Imole nemalou šanci zvítězit a získat tak první triumf sezony WEC. Tyto šance ovšem vzaly za své přibližně dvě hodiny před koncem šestihodinového závodu, kdy na italské trati začalo pršet.

Na změnu počasí v neděli jako první zareagovali u Toyoty, když ve 135. kole stratégové japonské tovární stáje povolali do boxů oba hypervozy GR010 Hybrid pro přezutí na pneumatiky do mokrých podmínek. Porsche ve stejnou chvíli připravilo pit stop pro prototyp #6, zatímco sesterský vůz #5 nechalo na trati a oběma továrním posádkám tak rozdělilo strategie.

V dalším kole už ale ve stále zhoršujícím se počasí zamířilo do boxů i Porsche #5. Z vozů do té doby bojujících na čele tak zůstávala na trati jen všechny tři Ferrari, která ve srovnání s vozy na pneumatikách se vzorkem ztrácela osm až dvanáct sekund na kolo. Do boxů zajely italské hypervozy až ve 139. kole. Díky tomuto váhání získala Toyota #7 na Ferrari více než minutový náskok a nakonec se u japonské stáje radovali z nečekaného vítězství. Oproti tomu nejlepším Ferrari v cíli byl až čtvrtý vůz #50 posádky Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen.

Podle manažera Ferrari pro závody a testování Giuliana Salviho stála za špatným rozhodnutím kombinace chybné předpovědi počasí a selhání v týmové komunikaci.

„Informace, které jsme měli k dispozici, byly očividně chybné. Mysleli jsme si, že počasí bude horší jen dočasně. Jezdci cítili, že kritický je pouze poslední sektor a že podmínky na zbytku trati jsou zvládnutelné,“ rozpovídal se Salvi po závodě pro web sportscar365.com.

„Situace se ale nevyvinula v náš prospěch. A v tomto směru musíme prozkoumat řetězec naší komunikace, protože zcela evidentně zde došlo k chybě. Naše rozhodnutí jsme postavili na určitých scénářích, které byly chybné. Naší strategií ale není na někoho ukazovat prstem. Jsme pořád tou skupinou lidí, která loni v roli nováčků vyhrála Le Mans. Tehdy jsme udělali vše správně a byli jsme za hrdiny, teď je to pravý opak.“

„Stoprocentně jsme měli rozdělit strategie našich vozů a také jsme se o to pokusili, ale nakonec jsme to neudělali. Není jasné proč. Do detailu si musíme vše ještě jednou rozebrat, protože jsme se dopustili chyby.“

„Jezdci se cítili dobře a měli pocit, že bude možné pokračovat na pneumatikách do sucha. Kritickým bodem bylo porozumění předpovědi počasí. Náš radar nám říkal, že se situace zhorší mnohem dříve, než ke zhoršení skutečně došlo. Takže jsme radaru v určitou chvíli přestali věřit. To je to, co se stalo,“ dodal Salvi.

Šanci na nápravu dostane Ferrari už 11. května, kdy bude pokračovat sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC šestihodinovým závodem v belgickém Spa.