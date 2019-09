Chtěli jsme pokrýt Verstappena, vysvětluje šéf Ferrari Vettelovu dřívější zastávku

Vettel se v Singapuru po více než roce radoval z dalšího vítězství ve formuli 1, když do závodu startoval z třetího místa.

Vettel společně s Verstappenem jako první jezdci z čela startovního pole zajeli ve 20. kole do boxů. A oba z toho vytěžili, když Vettel dřívější zastávkou přeskočil jak druhého Lewise Hamiltona, tak vedoucího Leclerca. Verstappen vydělal jednu pozici, když se dostal před Hamiltona.

Vettel po závodě řekl, že tým jej do boxů povolal velmi pozdě. O tom, že má zajet k zastávce, se dozvěděl až těsně před nájezdem do boxové uličky.

„Když jsme zastavili Sebastiana, věděli jsme, že byl Verstappen připraven na zastávku a museli jsme hlídat jeho pozici. Byla to pro nás nejlepší příležitost, jak předjet Hamiltona a bezpochyby to byla nejlepší chvíle pro Sebastianovu zastávku,“ řekl Binotto.

„Když se vrátil, vedl si na čerstvých pneumatikách velmi dobře, a to je zkrátka závodění, proto skončil před Charlesem. V té chvíli jsme nemohli Charlese zastavit. Když vedete v závodě, nemůžete stavět jako první.“

Ferrari vyhrálo třetí závod za sebou, když Vettel v Singapuru triumfoval po dvou vítězstvích Leclerca v Belgii a Itálii. Podle Binotta tým nemá ani čas vítězství pořádně oslavovat.

„Je škoda, že jsou to vždy víkendy po sobě. Mezi Spa a Monzou byl jen týden a tady jedeme už za týden v Soči. Máme velmi málo času na to užívat si a oslavovat, jsme samozřejmě ale velmi rádi, že jsme tady vyhráli na jiném typu okruhu. To jsme rozhodně nečekali, s dnešním dvojitým vítězstvím jsme však spokojeni,“ řekl.

Foto: Getty Images / Lars Baron