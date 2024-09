Chtěli jsme, aby si to vychutnal, říká RB o nejrychlejším kole Ricciarda. U McLarenu pozvedli obočí

Za nejrychlejší kolo závodu získá jezdec bod, ale současně může vzít bod jinému jezdci, pokud je ten držitelem nejrychlejšího kola závodu.

Daniel Ricciardo stavěl v boxech na konci závodu potřetí, obul měkké pneumatiky a zajel nejrychlejší kolo závodu. Vzhledem k tomu, že dojel poslední, tak bod nezískal. Ale nezískal ho ani Lando Norris, který byl od 48. kola držitelem nejrychlejšího kola.

Norris tak snížil ztrátu na Verstappena o 8 místo 7 bodů.

„Vzhledem k tomu, že to byl možná Danielův poslední závod, chtěli jsme mu dát šanci, aby si ho vychutnal a zajel nejrychlejší kolo,“ řekl šéf týmu Laurent Mekies, kterého cituje RaceFans.

„Část mě – nechci aby to vyznělo tak, že je to proti Landovi, ale část mě doufá, že Max vyhraje o jeden bod, protože si myslím, že jsem si tím zaručil opravdu pěkný vánoční dárek,“ řekl Ricciardo pro Sky.

„Prostě, myslím, že.... samozřejmě ano, je to tak trochu s ohledem na Red Bull. Ale možná jsem jen chtěl zajet nejrychlejší kolo, pokud to má být to poslední.“

U McLarenu nebyli postupem RB nadšení. Andrea Stella ale nechtěl jít přímo proti Ricciardovi. Podle něj je spíše obecně nutné zajistit, aby každý tým fungoval samostatně.

„Získali nejrychlejší kolo a potenciálně v rámci dlouhodobějších diskusí musíme sport dostat do pozice, kdy se v jakékoli fázi – ať už na trati, nebo v továrně – budou týmy chovat naprosto autonomně, protože tohle je šampionát konstruktérů,“ řekl Stella.

„To je třeba rozhodně řešit. Ale nemám žádné důkazy, které by teď říkaly, že RB jelo na nejrychlejší kolo, aby podpořilo Red Bull. Jen mi to přijde trochu... jak to říct... zvláštní. Nečekal jsem, že se to stane.“

„Trochu mě překvapilo, že hlavní prioritou RB v Singapuru bylo jet na nejrychlejší kolo závodu. Myslím, že musíme pracovat tvrději, abychom se ujistili, že (šampionát) nerozhodne jeden bod.“

„Zároveň mám k Danielovi mnoho sympatií, podpory a přátelství. Jsem rád, že si může do svých statistik připsat toto nejrychlejší kolo.“